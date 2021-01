Trumpova venkovanská chátra

8. 1. 2021 / Fabiano Golgo



Nejrozšířenější chybou, kterou dělají ti z nás, sledující tyto absurdní události, které vyvolala klaka populistických světových politiků v dnešní orwellovské éře, je věřít, že jejich voliči jsou prostě jen nějací primitivní, rasističtí, nepříliš gramotní, neempatičtí občané. Bližší pohled tento stereotyp rozbíjí.



J. Wigginsová studovala umění na univerzitě na Floridě, v městě Gainesville, když se stala mou spolubydlící. I když jako žena neměla bydlet na pokoji na koleji s mužem, vybojovala si to, protože to byla lesbická feministická aktivistka. V roce 1991 žalovala univerzitu, aby jí dovolila bydlet na pokoji s muži.

Moje přítelkyně umělkyně J. Wigginsová zní a jedná úplně stejně jako před třiceti ley, a nabízí tytéž obrazy jako v době, kdy jsem se s ní seznámil, jen vzhůru nohama. Barvy a tvary jsou stejné, jen rámec se změnil.





Byla ještě daleko typičtější představitelkou všeho, co je spojováno s levicí. Byla to také veganka a kouřila více marihuany než Bob Marley. A bojovala za kandidáta Strany zelených Ralpha Nadera, pro něhož hlasovala v prezidentských volbách.V době, kdy jsme všichni z nás na univerzitě hráli v nějaké skupině ve stylu grunge, J. Wigginsová byla punkovou zpěvačkou a trávila své víkendové noci mlácením hlavou do zdi a pitím magického houbičkového punče na nudistických studentských mejdanech...Po řadu let jsem bydlel po dobu jednoho semestru v Gainesville a po dobu druhého semestru v New Yorku, abych mohl studovat dva obory, které jsem studovat chtěl. Bydlel jsem na pokoji s černošským Texasanem, na Floridě jsem bydlel na pokoji s bělošským vesnickou "burankou" - jednou ze společnosti těch manuálně pracujících bělochů z jihu USA. Pro budoucího novináře a kulturního antropologa byl blízký kontakt s těmito extrémy v silně rasově rozdělené americké společnosti nesmírně poučný.I když byla avantgardní umělkyní s velmi pokrokovou ideologií a volnomyšlenkářským chováním, její zázemí bylo typická americká bělošská dělnická třída - pivo pijící, obézní lidé, pracující v manuálních zaměstnáních, právě ti, o nichž se dnes usuzuje, že tvoří jádro politického kultu, který miluje Donalda Trumpa.Její matka byla alkoholička, která byla nakonec zavražděna. Její bratr byl narkoman, oběť heroinu a zemřel ve vězení na Aids. Její sestra měla devět dětí se sedmi různými otci, a všichni z nich mluvili nahlas a silným jižanským přízvukem. Typický příklad amerického venkovana.Takže jsem až s velkým překvapením zjistil, podle toho, co dnes zveřejňuje na Facebooku, a prostřednictvím našich následujících rozhovorů, že se stala fundamentalistickou obdivovatelkou Donalda Trumpa. Pevně věří ve všechny konspirační teorie šíleného hnutí QAnon, jako že Hillary Clintonová, Barack Obama a Joe Biden stojí v čele tajné organizace pedofilů, jimž pomáhají illumináti a samozřejmě, známý pravicový fetiš George Soros. I když tato žena v mládí chodila s celou řadou černošek, dnes zveřejňuje nenávistné články proti hnutí Black Lives Matter a prosí o výstavbu zdi, aby do Ameriky nemohli přicházet Mexičané.Co způsobuje, že tato bývalá aktivistka za práva lesbiček, která se kdysi přivazovala ke stromům jako ekologická členka organizace Greenpeace, která připravovala letáky pro naše protesty proti první irácké válce, která zkoumala svou budoucnost prostřednictvím tarokových karet, a tak byla karikaturou liberální pokrokové levicové umělkyně, se stala věřící v Trumpa a nyní oslavuje útok na Kapitol, který provedli blázni a šílenci 6. ledna, jako triumf demokracie?Hodiny rozhovorů odhalily, že se tato žena nezměnila skoro vůbec v ničem. Zatímco v mládí bojovala donkichotsky proti mlýnům, o nichž její (naše) společenská skupina byla přesvědčena, že to jsou špatní Goliášové té éry, stále má pocit, že i dnes je tím Davidem, který čelí obřímu establishmentu. To, co z ní udělalo radikální aktivistku levice, je totéž, co z ní dnes činí radikální aktivistku pro údajnou pravici (která ve skutečnosti není ničím jiným než jen darwinistickým a moralistickým populismem). Chce lidstvo zachránit před establishmentem.Milovníci Donalda Trumpa jsou proti-institucionální anarchisté. Populističtí nadšenci po celém světě nejsou pravičáky: jsou to ve skutečnosti anarchisté: pohrdají institucemi, hierarchiemi, diplomy, odborností, zákony, tradicemi.Anarchismus je svou podstatou absolutní individualismus.Když se podíváme na lidi, kteří napadli americký parlament, většinou vidíme ony takzvané venkovany. Nebyli tam profesně vzdělaní podnikatelé, kteří bývali obrazem pravice.Jeden z útočníků řekl nadšeně televizi CNN, že v kanceláři jednoho senátora kouřil marihuanu. Jiný, s rasistickou vlajkou Konfederace v rukou, prohlásil, že podporuje Trumpa, protože "je to jediný americký prezident, který nevedl žádné války" (nepřesný výrok, protože Jimmy Carter také nevedl žádné války, avšak ten z ideologických důvodů, kdežto Trump neměl čas na mezinárodní války, protože vedl četné vnitřní války proti institucím ve své vlastní zemi, proti slušným občanům a demokratickým tradicím).Tohle nejsou klasičtí republikánští voliči, kterým by šlo o finanční škrty a deregulaci trhů. Trumpovi fundamentalističtí stoupenci jsou zuřivci, kteří hledají nějakou kauuz. Jsou důvěřiví, lehce manipulovatelní a ochotni přijímat konspirační teorie a paranoidní městské legendy.