Konflikt v USA se v roce 2021 stane největší globální hrozbou

8. 1. 2021







Podnikatelský model sociálních sítí je zásadním způsobem neslučitelný se zdravou občanskou společností



Moderátor: Jen před několika dny předpověděla politická instituce analyzující rizika, že konflikt ve Spojených státech se v roce 2021 stane největší globální politickou hrozbou, větší dokonce než covid. Eurasia Group hodnotí Bidenovo prezidentské funkční období jako nejhorší globální riziko. Horší než globální oteplování, kybernetické hrozby a klesající ceny ropy. Bidenovo prezidentství považuje téměř polovina Spojených států za nelegitimní. Instituce varuje, že nedůvěra v Bidena se rozšíří za hranice USA a bude ovlivňovat jeho vliv v mezinárodních záležitostech. A, varuje zpráva, množství Trumpových stoupenců může znamenat, že další trumpovský prezident bude zvolen v roce 2024.





Hovoříme nyní s jedním z autorů této zprávy, s politologem Ianem Bremerem a také s Nealem Katyalem, ten působil jako generální prokurátor za Obamova prezidentství a je nyní mimořádným prokurátorem v případě George Floyda. Dovolte mi, abych začal s vámi, ohledně toho, co by se teď mělo dít s prezidentem Trumpem, co se týče impeachmentu, a použitím 25. dodatku americké ústavy. Může být prezident znovu terčem impeachmentu? Co bude?





Neal Katyal: Ano, v posledních několika minutách řekla Nancy Pelosiová, že jestliže prezident nebude odstraněn z funkce prostřednictvím 25. dodatku, ona zahájí procedury impeachmentu. A to je naprosto správné. Naše ústava má tyto dva mechanismy pro odstranění prezidenta. Fungují rozdílnými způsoby. 25. dodatek vyžaduje souhlas kabinetu a viceprezidenta, impeachment dělá Kongres, Sněmovna reprezentantů a Senát. Obě metody jsou k dispozici proti současnému prezidentu a impeachment je k dispozici, stejně jako v Anglii, i proti bývalému státnímu činiteli, aby mu zabránil dostat se v budoucnosti do nějaké státní funkce. Takže nálada v Kongresu je dnes: Zorganizujte se a začněte jednat.



Moderátor: Jak rychle by se to dalo udělat?



Neal Katyal: Dnes večer.



Moderátor: Dnes večer?



Neal Katyal: Dalo by se to udělat dnes večer. Může to trvat déle. 25. dodatek vyžaduje hlasování kabinetu plus viceprezidenta, to by se mohlo udělat do pár hodin, a když se proti tomu prezident rozhodne protivit, podle toho dodatku bude viceprezident prozatímním prezidentem, pak bude vláda hlasovat podruhé, pokud potvrdí své rozhodnutí prezidenta odstranit z funkce, pak to půjde do Sněmovny reprezentantů a do Senátu, obě komory by s tím musely souhlasit dvoutřetinovou většinou. Ale během veškerého tohoto jednání by Trump nebyl prezidentem. Takže z funkčního hlediska se toto všechno může stát dnes večer.



Moderátor: Iane Bremere, udělalo by to Ameriku méně nebo více stabilní, podle vašeho názoru?



Ian Bremer: Kdyby se vám podařilo ho zbavit, učinilo by to Spojené státy trochu stabilnějšími. Neodstranilo by to Trumpovy stoupence, neodstranilo by to konflikt ve společnosti. Ale právě proto se to nestane. Můžete ho znovu podrobit impeachmentu, nezapomínejte, že se to už jednou stalo. Nebyl odsouzen. Jen jediný senátor podpořil jeho odsouzení. Na republikánské straně, byl to Mitt Romney. Odvážný člověk. Navzdory skutečnosti, že ten telefonát ukrajinskému prezidentu, jehož prostřednictvím americký prezident odepřel Ukrajině pomoc, o které už Kongres rozhodl, že musí být poskytnuta, to bylo jasně protizákonné. A pořád ještě je prezidentem. Nevím, jestli jste sledovali včera večer projevy ve Sněmovně a v Senátu, většina republikánských senátorů odsoudila násilí v budově Kapitolu, ale oni neodsoudili prezidenta Spojených států. A to je proto, že prezident Trump je i nadále daleko nejpopulárnějším a nejmocnějším hlasem pro republikánské voliče. A proto tedy po tomto všem většina republikánských poslanců ve Sněmovně reprezentantů, po tomto všem, stále ještě hlasovala proti schválení Bidena prezidentem. Jinými slovy, tito poslanci podpořili podvrácení amerických voleb. To je naprosto pozoruhodné.



Moderátor: Neale Katyale, já vím, že vy musíte jít za okamžik k soudu. Dovolte mi, tedy, abych se vás zeptal, než vás necháme odejít: Mohl by být Donald Trump pohnán k trestní odpovědnosti poté, až odejde z úřadu?



Neal Katyal: Ano. Myslím, že už bylo zjištěno, že Trump spáchal nejméně deset různých trestných činů a ty dosud nebyly stíhány v důsledku názoru ministerstva spravedlnost, že prezident ve funkci je dočasně osvobozen od trestního stíhání. Ale všechny ty trestné činy se nyní vracejí, jakmile už 20. ledna nebude prezidentem, anebo předtím. A já si myslím, že v důsledku včerejších událostí je stíhání pravděpodobnější. Je lehčí stíhat tohoto zdiskreditovaného prezidenta, než to bylo před těmito událostmi. Já jen zásadně nesouhlasím s tím, co tu bylo řečeno před okamžikem: V našem ústavním systému rozhoduje o impeachmentu Sněmovna reprezentantů většinou hlasování. Ve Sněmovně je zjevně jasná většina. Věc by pak šla do Senátu. A tam, souhlasím, že ohledně těch strašných věcí o Ukrajině měl být Trump odvolán z funkce, myslím si ale, že tohle je něco jiného. Proto jsme včera viděli to hlasování 93 ku šesti hlasům, které potvrdilo Joea Bidena. Myslím si totiž, že mnoho republikánů nyní pohlédlo do propasti a řeklo si, Tohle není moje strana, tohle není můj prezident. Tohle není moje země. A tak si nemyslím, že budou platit tatáž pravidla jako dřív. A to zejména proto, protože mnoho těchto poslanců se před rokem takto bálo hlasovat, ale teď už se nebojí. Trump odchází, bez ohledu na to, zda to bude za třináct dní nebo za dva dny. A tak si myslím, že politická kalkulace je naprosto odlišná. A také, podívejte se, tenhle člověk vyvolal něco, co se tu nestalo od roku 1814. Útok na Kapitol. On to vyvolal, povzbuzoval, utěšoval je, a ani neochránil viceprezidenta, který tam byl a musel se chránit, když na něho útočil dav. Informovala o tom CNN. Trump mu ani nezavolal a neřekl, Podívejte se, mám o vás starost. Nic. Tenhle prezident je zásadním způsobem nevhodný pro ten úřad. A myslím si, že debata v Kongresu v nadcházejících dnech to objasní.



Moderátor: Iane Bremmere, co se bude dít teď? Hovořili jsme před chvílí v tomto pořadu o tom, že fašismus je teď v americké politice realistickou silou, s níž je nutno počítat. Co to znamená pro tu zemi, která měla být kolébkou demokracie?



Ian Bremmer: Naštěstí máme, díky Bohu, vakcínu pro covid. Nemáme bohužel vakcínu pro politický kolaps a míru stranické zaujatosti a konfliktu v USA, a ten konflikt je dnes daleko větší než v jakékoliv jiné velké demokracii na světě. A to, že Biden se stane prezidentem, to tento konflikt neodstraní. Neal právě řekl, že Trump je nevhodný pro prezidentský úřad. Ano. Je to jasné, že je nevhodný pro prezidentský úřad už čtyři roky. Trump se pokusil podvrátit výsledky voleb. Všichni, kdo pro to hlasovali, včetně těch, kdo hlasovali včera, ti všichni věděli, že to je lež. Ale dál prezidenta podporovali. A většina Trumpových stoupenců ho podporuje dokonce i teď.



Moderátor: Do jaké míry je to vinou Marka Zuckerberga a Twitteru a YouTube?



Ian Bremmer: Myslím si, že podnikatelský model sociálních sítí, jejich existující podnikatelský model je zásadním způsobem neslučitelný se zdravou občanskou společností. A tak, ať mluvíte o Bolsonarovi, o Le Penové, nebo o Salvinim, anebo o Trumpovi, Facebook a Twitter výrazně posílily tyto lidi a daly jim moc.

