Zničil Trump nadobro americkou Republikánskou stranu?

11. 1. 2021

V této současné krizi není vláda řešením pro náš současný problém. Vláda je právě tím problémem.Po dlouhá desetiletí dominovala agenda Nové pravice jak republikánským, tak demokratickým vládám. Nízké daně a velmi omezená vláda, důraz na zákon a pořádek doma a volný obchod v zahraničí. Neokonzervativci k tomu přidali agresivní vojenské postoje. Ale pak přišla katastrofální zahraniční válka, kataklysmatická finanční krize a rychle rostoucí znepokojení ohledně identity. A pak se objevil Donald J. Trump.Ode dneška do budoucnosti bude to jenom Amerika až v první řadě. Amerika až v první řadě.Musíme začít ochraňovat své hranice před útoky druhých zemí, které vyrábějí naše zboží, kradou naše firmy a ničí naše pracovní příležitosti. Ochranářství povede k obrovské prosperitě a síle.Nacionalismus, nepřátelství vůči imigraci, ochranářství, zrušení politických norem. Dohromady jakýmsi způsobem to utvořilo trumpismus, nebyla to ideologie, ale politická víra soustředěné kolem jedné velmi důrazné osobnosti. Republikáni si nezformulovali pro volby r. 2020 platformu ani předvolební program, vydali jen prohlášení podporující Trumpovu agendu. Avšak po čtyřech letech Trumpovy moci republikáni ztratili moc všude. Přišli o Bílý dům, o Sněmovnu reprezentantů i o Senát. Všechny tyto instituce jsou pro ně ztraceny. Ve středu řekl Donald Trump svým stoupencům, aby "bojovali daleko tvrději". A oni tedy bojovali.Dohra toho, co se stalo: Strana rozdělená konfliktem mezi těmi, kdo se ještě přidržují v realitě, a těmi, kteří vzývají poněkud vyšperkovaný narativ.V Republikánské straně vzniká naprosto jasné rozštěpení. Natolik, že si nejsem jistá, zda vůbec ještě můžeme hovořit o Republikánské straně. Tu stranu do značné míry převzali lidé, kteří šíří konspirační teorie včetně propagandy hnutí QAnon, které šíří dezinformace a usiluje o likvidaci demokratického procesu sdílením konspiračních teorií o prezidentských volbách. Je to skutečné zúčtování, je to opravdu pro Republikánskou stranu osudová chvíle. Mají vážný problém, musejí si vyjasnit, jak jít dál, jestli vůbec bude možné pokračovat jako jednotná strana.Co se bude dít teď na pravici a ve straně, která nese její prapor, pro republikány? Donald Trump stále ještě silně ovládá jejich stranickou mašinérii. V pátek tam ještě posílil. Ale jak říká nadšená Trumpova stoupenkyně, novinářka Jennifer Kahns, Trumpova éra skončila.Trumpova éra skončila. A to říkám já, která ho silně podporovala. Zastávala jsem názor, že je odvážný a že řeší problémy jako imigrace, bojuje proti Číně, avšak události minulého týdne, to bylo prostě už příliš. Myslím, že Amerika je rozhádaná a ještě více je rozhádaná pravice. A na pravici vládne opravdový pocit zrady. Dvacet republikánských senátorů se vzdalo svého zpochybňování rozhodnutí volebního kolegia. Existuje skutečná zrada a nedůvěra vůči současnému vedení Republikánské strany, jak v jejím ústředí, tak v americkém Kapitolu, a to se hned tak nezahojí. Myslím, že bude následovat takových osmnáct měsíců zúčtování a bojů o ducha Republikánské strany.A bez Trumpa bude co? Být v opozici pomůže. Právě v opozici vznikají nové myšlenky, testují se, zostřují. Ale má strana tak posedlá Trumpem budoucnost bez něho? Někteří lidé na pravici budou jásat nad jeho odchodem.Dnes neběží hraniční linie v americké politice mezi konzervativci a levičáky. Běží mezi těmi, kdo věří v demokracii, a těmi, kteří ji zabíjejí. Svými činy a svým mlčením. Trumpismus je autokratické zlo, které bylo v Americe puštěno z řetězu. Musí být rozdrceno. To nebezpečí je reálné. Ta hrozba je teď.Lincoln Project založili zklamaní republikáni, aby ukázali Donaldu Trumpovi dveře. Podařilo se jim dosáhnout toho, co chtěli. Ale co dál? Pro republikány? Rick Wilson byl spoluzakladatelem Lincoln Projectu:V Republikánské straně už neprobíhá žádná filozofická debata. O myšlenkách. Je to jen o tom: Jste pro Trumpa, anebo jste v proti Trumpovi? Pěkně salutujete a říkáte, že se Trump nikdy nemýlí, anebo zastáváte své hodnoty a své zásady. A v ústředí Republikánské strany skoro všichni republikáni chtějí dál podporovat Trumpa. Oddálili se od všech témat, od jakékoliv ideologie, a jenom vzývají Trumpa.Takže tato dynamická a plodná intelektuální tradice narazila do této trumpovské zdi? Má budoucnost?Ne. Podívejte se, nemůžete mít trumpismus bez Trumpa.Má konzervatismus budoucnost? Na to jsem se ve skutečnosti ptal.Myslím, že konzervatismus má budoucnost. Myslím, že tu vždycky bude místo pro středopravicovou stranu, která věří v ty věci, o kterých jsem mluvil: ve svobodu jednotlivce, zákonnost, dodržování ústavy. Vždycky tu bude místo pro tohle. Myslím si ale, že Republikánská strana to už není.Opravdu? Republikáni skončili? Intelektuálně?ntelektuálně zemřeli. Už tam vůbec nic není. Jejich představa ideologie je teď trolovat levičáky a - MAGA - "Udělejme Ameriku znovu velikou". Stalo se to sbírkou nedovařených hesel a nenávisti vůči tisku. Není to už strana ani ideologie.A co ti, kdo budou muset na prahu domovů Američanů přesvědčovat voliče za čtyři roky? A přesvědčit je, aby hlasovali pro netrumpovskou Republikánskou stranu? Co bude velkou nabídkou americké pravice? Barbara Konstock je bývalou republikánskou poslankyní Kongresu ve Virginii:Myslím, že to bude daleko rozrůzněnější strana. Získáme množství nových lidí. Tím, že přijmeme rozrůzněnost naší země. Příležitosti a inovace v důsledku pandemie. Budeme muset zajistit, aby ženy, které jsou pandemií handikapovány, protože musejí pracovat z domova, starat se o děti a při tom dělat všechno ostatní, budeme muset zajistit, aby měli příležitosti, musíme vzděláváním napravit nedostatky ve školství, především u sociálně deprivovaných dětí.No, Bill Crystal je jedním z kmotrů americké pravice. Byl členem vlády jak Ronalda Reagana, tak George W. Bushe. Nyní stojí v čele organizace s názvem Defending Democracy Together, Společně bráníme demokracii, je to koalice protitrumpovských republikánů. Dobré jitro, pane Crystale. Otázka, která se vám možná nebude líbit. Možná republikání potřebují Donalda Trumpa? Protože Trump přinesl do politiky energii. A způsobil, že spousta lidí začala pro republikány hlasovat.Ne, nemám proti té otázce nic. Myslím, že je to důležitá kontrola reality. Vůči některým těm optimistickým výrokům lidí, kteří mluvili přede mnou. Byli to moji přátelé, ale oni si prostě myslí, že Trump odejde z úřadu a všechno bude s americkou pravicí, s americkým konzervativním hnutím zase v pořádku. S Republikánskou stranou. Nic není v pořádku. Tahle strana podporovala Donalda Trumpa. Všichni republikánští senátoři podporovali znovuzvolení Donalda Trumpa. Jedna věc je před pěti lety, hazardovat a zkusit člověka, který přece se v úřadě zlepší, přestane se chovat jako demagog, My jsme ho ale čtyři roky viděli. Nikdo nemá právo být překvapen tím, co se stalo, upřímně řečeno. Viděli jsme ho čtyři roky a oni ho všichni podporovali pro znovuzvolení. Ta strana už je daleko problematičtější jako nástroj pro slušný konzervatismus, než je velké množství jinak slušných republikánů ochotno připustit.Takže v podstatě souhlasíte s Rickem Wilsonem z Lincoln Projectu, který řekl, že ta strana je v podstatě jen soubor nedovařených hesel?To ne, protože to znamená Trumpa podcenit. Je to autoritářský nativismus, populismus, xenofobie, která -- mně se to vůbec nelíbí, a samozřejmě to nevydrží seriozní intelektuální argumentaci, ale je pošetilé to bagatelizovat. Známe historii posledního století? Myslíme si skutečně, že tato hnutí nemohou nikdy převzít moc? Když se díváme na střední a východní Evropu? Když se podíváme na Francii? Když se podíváme na Británii, v určitých částech? A říkat, ale ne, tohle nikdy nezíská podstatnou podporu? Je to koherentní - je to soubor pociťovaných křivd a postojů, daleko více než seriozní ideologie. Neměli bychom ale nikdy podceňovat, jaké to dokáže napáchat škody.Také jsme slyšeli Ronalda Reagana, jednoho z prezidentů, v jehož vládě jste působil. Že vláda je problémem, ne řešením. Bylo to ostré a bylo to jednoduché, ale vyjadřovalo to ideu Nové pravice. Existuje teď něco na pravici, co by mělo takovouto intelektuální sílu?Ne, nemyslím si. On sice říkal, že vláda je problémem, ne řešením, ale stál v čele vlády po dobu osmi let. Reagan byl proti násilí, hájil demokracii, doma i v zahraničí, mimochodem. Odsuzoval násilí pravice. Ať už si člověk myslí cokoliv o americkém konzervativním hnutí a všichni dobře víme, že mělo svá slabá místa, své problémy, dokázalo opravdu důrazně říci: Ne, ne. Tohle je nepřijatelné. John Birch je nepřijatelný. Ku klux klan je nepřijatelný. I Pat Buchanan a Rand Paul byli jaksi vyloučeni z Republikánské strany. Takže, víte, George Bush, Mitt Romney, to byla úplně jiná politická strana než to, co tu máme dnes. Takže. Ale existuje nějaké konzervativní hnutí? To nevím. Mohlo by vzniknout centristické hnutí? Středopravice? Středolevice? Které by hájilo demokracii? Tyhle věci se mi zdají daleko důležitější dnes. Hádat se o to, zda má být marginální daňová taxa 37 nebo 39 procent, nebo jak přesně strukturovat zdravotní pojištění, to mně přijde tak trochu méně důležité než hájit základní instituce demokracie.Přežije v USA systém dvou politických stran? Vydrží Republikánská strana, nerozpadne se?To nevím. To je daleko víc otevřená otázka, než tomu bylo v USA donedávna. Vždycky se tu hovoří o třetích stranách a o koalicích ve stranách, ale ono se to neděje. Ale - nevím. V novém světě, v kterém žijeme, ve světě technologie, některé ty důvody, které udržovaly systém dvou stran při životě, už možná nejsou tak přesvědčivé. Takže já jsem agnostik. Nevím, co bude v budoucnosti, nevím co se stane s Republikánskou stranou. Ale pro mě osobně to právě teď není strana, o níž by se dalo říct, že až Trump odejde z úřadu, i když proběhne nějaký rituál, jestliže se ta strana pokusí od Trumpa distancovat, není to strana, v níž by bylo možno mít důvěru jako v nositele zdravého konzervatismu a takových konzervativních myšlenek, s jakými bych já chtěl být spojován.Zdroj v angličtině (audio) od 11. minuty (registrace) ZDE