Kanada: Pokuty pro ženu s mužem na vodítku

13. 1. 2021

Kanadský pár byl pokutován za porušení zákazu vycházení, poté co žena "venčila" manžela na vodítku pro psy, informuje Marcus Parekh.

Kanadský pár dostal pokutu 2 x 1 546 kanadských dolarů poté, co jej zastavila policie, zatímco žena "venčila" manžela na psím vodítku.

Nejmenovaná žena se snažila tvrdit, že neporušila koronavirová pravidla, protože je povoleno venčit psy v době zákazu vycházení.

"Jeden druhého vedl na vodítku a ona tvrdila, že bere svého psa, ukazujíc na svého partnera, ven na procházku, jak je povoleno podle výjimek ze zákona o zákazu vycházení quebeckým premiérem," prohlásila mluvčí místní policie Isabelle Sehrdonová.

Pár žije v quebeckém Sherbrooke. Ženě je 24 let a partnerovi 40, uvedl list Toronto Sun.

V provincii Quebec platí noční zákaz vycházení od minulé neděle mezi 20. a 5. hodinou.

V té době mohou místní ven jen z přísně omezeného počtu důvodů, jako cesta do nemocnice, nebo venčení psa do vzdálenosti do 1 km.

Pár byl zastaven policií v sobotu asi v 21 hodin.

Podrobnosti v angličtině: ZDE