Britští rybáři protestují v Londýně proti "masakru brexitu", Dostali pokutu 6000 Kč

18. 1. 2021

Policie pokutovala 15 skotských kamionistů, kteří normálně vyvážejí ze Skotska do EU plody moře, každého částkou 200 liber za to, že během koronavirového lockdownu uskutečnili "nikoliv nezbytnou" cestu do Londýna, kde protestují u Downing Street proti likvidaci svých podniků a vyhrožují, že v důsledku pohraničního chaosu, způsobeného brexitem, shodí na ulici u Downing Street tuny hnijících ryb.Více než 20 kamionů skotských rybářů jezdí dnes ulicemi kolem londýnské Downing Street a parlamentu. Protestují proti byrokratickým opatřením vzniklým v důsledku brexitu, které jim brání vývozu do Evropské unie. Na kamionech jsou nápisy jako "Brexitérský masakr" a "Nekompetentní vláda ničí rybářský průmysl".Skotští vývozci plodů moře během ledna zjistili, že evropští nákupci odmítají jejich zboží, protože nejsou ochotni vyplňovat rozsáhlé formuláře celních prohlášení, zavedených od 1. 1. 2021 po odchodu Británie z EU.

They do seem to be suggesting it's just a "Scottish issue" but a lot of high quality Shellfish landed elsewhere. pic.twitter.com/5JyxVjM6W5 — Hobson's Choice (@nickhobson25) January 18, 2021

whoa...if only @Femi_Sorry had spent more time warning people this would happen... pic.twitter.com/2nZiVznpEL — Michael Morgan (@mikewhoatv) January 18, 2021







Huge line of lorries from fishing firms in Westmister protest over Brexit disruption - “Brexit carnage” is written on one lorry.



Looks like Boris Johnson might get a delivery of all the fish he promised. https://t.co/nsfxYxnM05 — Dr Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) January 18, 2021

Not a bus with lies on it this time, what a pic, hope Johnson is getting an uninterrupted view pic.twitter.com/Wkn3N4PXTT — Ian collins (@Iancoll94354676) January 18, 2021