Trump změnil Ameriku na celou generaci

21. 1. 2021

Cizinci se musejí zbavit svých sebeklamů o Americe.



Amerika, její instituce a hodnoty už přežily občanskou válkou, stejně jako vraždy prezidentů. Amerika pravděpodobně přežije hrůzy zkorumpované Trumpovy vlády. Avšak pouhé přežití už nemusí stačit v zemi, která byla přivedena tak blízko na pokraj propasti hlubokého konfliktu zlovolným a bezohledným prezidentem, jemuž spiklenecky napomáhala slabá politická strana, elita morálně spících technologických firem a televizní a tiskové mašinérie lži provozované Rupertem a Lachlanem Murdochovými, píše Martin Kettle.



Je ale také pravda, že Trump není výjimečný, jednorázový problém. Uvažujme nad tímto: "Americká politika je často arénou pro rozzuřené hlavy. V posledních letech jsou ty rozzuřené hlavy především mezi pravičáky. Za tím se ale skrývá styl uvažování, který zdaleka není nový a není nutně pravicový. Nazývám ho paranoidním stylem myšlení, protože žádné jiné slovo přesněji nevyjadřuje zuřivé přehánění, podezřívavost a konspirační fantasmagorie."Tato slova mohla být napsána tento týden. Ve skutečnosti je napsal před šedesáti lety historik Richard Hofstadter, poté, co se roku 1964 nepodařilo pravicovému republikánu Barrymu Goldwaterovi vyhrát prezidentské volby. Hofstadter čerpal své argumenty nejen ze sebeklamů šeedsátých let, ale i z linie konspiračních teoretiků, která jde zpět až k francouzské revoluci v devadesátých letech osmnáctého století a kupředu až k mccarthyismu v padesátých letech dvacátého stoleté - a dále.Znamená to, že je zapotřebí uvědomit si v souvislosti s Bidenovou inaugurací dvě věci. První je, že boj o rozšiřování a prohlubování demokratických hodnot musí být tak ustavičný, jako je snaha těch, kteří se proti nim stavějí. Bidenova slova, že "neshody nesmějí vést k nejednotě" naznačují obrovský význam toho, o co jde. Nejednota dokáže národ zničit.Útočníci na Kapitol z 6. ledna představují podle Davida Brookse "násilnou tupost, která vždycky během americké historie existovala". Tito lidé si někdy myslí, že znovu bojují v americké válce o nezávislost z osmnáctého století. Spíš bojují v občanské válce v 19. století na straně Konfederace, jejíž rasové dědictví je dodneška v USA velkým problémem. Tito lidé musejí být potrestáni a poraženi.Biden o tom ve svém inauguračním projevu neřekl nic. Jenže, jak napsal minulý týden, konflikt ve společnosti nelze překovat předstíráním, že se nic neděje, ale tím, že mu čelíte. Americký Senát musí záležitost ukončit odsouzením Donalda Trumpa.Druhým poučením je, že zatímco Amerika někdy napodobuje politiku jiných zemí a ovlivňuje ji, je také nesmírně jiná. V mnoha ohledech, a více, než jak tomu mnozí zahraniční politikové rozumějí, Spojené státy jdou po své vlastní cestě. Spojené státy jsou cizí země a čím více je znáte, tím víc si to uvědomujete. Trump to nesmírně zesílil. To je Amerika, jíž nyní stojí v čele Biden.Cizinci se musejí zbavit svých sebeklamů o Americe. Až do roku 2017 považovala Evropa každý inaugurační projev amerického prezidenta jako programové prohlášení ohledně toho, jaká bude v následujících letech evropská politika. Trump to změnil. Americký masakr rozbil všechny ciferníky. Bidenova vřelá slova je nespraví. V jeho projevu bylo překvapivě málo o zahraniční politice. Budoucnost Ameriky ve světě není definitivně určena změnou vlády.Trump prohrál volby, avšak změnil věci v Americe na celou generaci. Bidenův projev to nepřímo přiznal. Evropské státy si to musejí uvědomit. Tak jak éra existence dvou hlavních amerických politických stran zůstává na dohlednou budoucnost věcí minulosti, ani éra globálního vůdcovství Ameriky se nevrátí zrovna rychle. Možná se nevrátí vůbec.Podrobnosti v angličtině ZDE