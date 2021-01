Vakcinační kampaň v ČR obětí světového imperialismu

25. 1. 2021 / Karel Dolejší

Více než dva týdny veřejnost trpělivě čekala, zda se vláda zmůže na dementi. Jestli předloží konkrétní údaje, kterými by vyvrátila prohlášení de facto koaliční političky Kateřiny Konečné, že v EU objednala jen 30 % vakcín proti COVIDu, které objednat mohla.

Nestalo se.

Až do dalšího tedy můžeme mít za jisté, že Konečná v tomto případě nemluvila do větru. Že nehledě na (imaginární) selhání EU v otázce vakcín a (reálné) produkční potíže firmy Pfizer na tom dnes mohla být ČR v očkování proti COVIDu třikrát lépe - jen kdyby zde úřadovala funkční vláda.

Zbývá ovšem ještě mandelinka...

Můžeme se jen domýšlet, proč babišovláda aktivně sabotovala snahu unie zajistit dostatek vakcín pro všechny členské země. Nabízejí se dva možné důvody. První představuje bohorovná sebejistota kabinetu, že je "best in COVID" a "virus odešel", takže se bez proočkování nejméně 60 % populace (nezbytný limit pro původní, tehdy běžný, méně virulentní kmen SARS-CoV-2) nakonec obejde. Že více než postačí naočkovat polovinu této kvóty.

Druhým myslitelným důvodem by byla snaha ponechat v očkovací kampani záměrně prostor nesmyslnému, od počátku morálně zastaralému projektu "české vakcíny" v režii vládního ANO, který skončil zbytečným utracením státních peněz a nulovým přínosem veřejnému zdraví - jak ovšem od počátku tvrdili lidé, kteří vakcinaci rozumí poněkud lépe,než nejnafoukanější a nejžvanivější premiér v místní skupině galaxií.

Starý režim míval v případě jakýchkoliv průšvihů v zásobě výmluvy na agenty světového imperialismu. Když kolektivizací zničil zemědělství, mohl za jeho špatné výkony "americký brouk" údajně shazovaný z diverzních balónů. Za všechny problémy nesly odpovědnost jaro, léto, podzim, zima a imperialismus.

Doufalo se, že vždycky se najde nějaká pitomá konspirační teorie, které prosťáčci uvěří raději než prostému nemilému faktu, že jejich stát řídí neschopní a nezodpovědní zabedněnci.

Podle paranoidních zákonitostí komunistické mentality za všechny obtížné problémy vždy nese odpovědnost ten, kdo se s nimi na rozdíl od nás dokázal úspěšně vypořádat. Kdo dobře řídí ekonomiku, zavinil, že nám se to nedaří. Kdo se sám zbavil mandelinky, může za to, že my ne. Kdo porazil Trumpa, zapříčinil, že nám se to nepovedlo - a dokonce i to, že velká část extrémní levice se v roce 2016 Trumpa zastávala, dodnes se jej zastává - nebo že ho také volila. Pánbu je ďáblův nejlepší spojenec. Tomu se říká dialektika.

Andrej Babiš je osobně ve všem všudy produktem starého režimu, proto také není divu, že rutinně, možná dokonce zcela podvědomě, používá jeho obvyklé postupy.

Vtip je v tom, že model svalování odpovědnosti na imaginární nepřátele nefungoval ani v kampani proti mandelince s trapnými vizuály Ondřeje Sekory. Tím spíše nemůže fungovat uprostřed globální pandemie v 21. století.