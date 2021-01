Covid – ten silniční pirát

28. 1. 2021 / David Marenčák

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous



Asi už se nenajde nikdo, kdo by neslyšel onu očividnou trumpovskou lež, že 60-70% nadúmrtí dle oficiálních statistik způsobuje mylné započítávání obětí autonehod a podobných nesouvisejících věcí. Je to tak snadno ověřitelné, že opakované goebbelsovské lhaní bere dech.

Za rok 2020 zemřelo na silnicích přesně 460 lidí. Pravděpodobnost, že měl některý z nich skutečně kovida, je velmi malá, reálně to mohl být jeden – nebo dva lidi. Ale i kdyby to byli všichni, pořád to nevysvětluje třetinové podhodnocení oficiálních čísel ve srovnání s Českým statistickým úřadem.

MzCR ukazuje 15 000, Čsú říká 17 000. A k tomu připočtěte jev, že protipandemická opatření snižují mobilitu a mnoho jinak rizikových činností. Z toho tedy plyne, že řada nehod, vážných úrazů apod. by nenastala.