Koronavirus: Každodenní chyby, které stále ještě děláme

29. 1. 2021





I když jsme v lockdownu, stále ještě existuje množství příležitostí pro společenské kontakty: je možno se scházet s přáteli na sport, mít doma lidi na úklid, lidi, kteří vám hlídají děti, řemeslníky a kontaktovat příslušníky jiných domácností. Takové kontakty jsou důležité pro duševní zdraví a pro ekonomiku, avšak nejsou stoprocentně bezpečné.



Chybou je soustřeďovat se na to, co je dovoleno, a ne na to, co je bezpečné



Běžným problémem je, že si nespojujeme kontext setkávání jednoho typu lidí s kontextem setkávání s jiným typem lidí. Například, mladí lidé často usuzují, že se mohou volně setkávat se svými mladými přáteli, protože se jim nic nestane. Pak jdou na návštěvu k prarodičům a sice se snaží být tam opatrnější, avšak nejsou dostatečně opatrní vzhledem k tomu, že se volně setkávali se svými mladými kamarády, kteří se volně setkávali s každým.

A i když se mladí lidé budou vyhýbat prarodičům a budou se setkávat jen s rodiči, ti rodiče pak mohou jít na návštěvu k prarodičům. Lidi si dostatečně neuvědomují, jak tohle setkávání šíří virus. Rodiče si často dávají v mnoha ohledech pečlivě pozor, ale pak dovolí svým dětem, aby se volně setkávaly se svými přáteli a s babičkou či s dědečkem. Určitě prarodiče nechtějí nakazit, ale tohle je ten nejefektivnější způsob, jak to udělat.Pozor na kamarády a na řemeslníky, kteří vás ujišťují, že si dávají pozor a že to jejich zakašlání bylo jen jednorázové. Mnoho lidí se nesvěřuje se svým porušováním sociálního distancování ani dokonce se svými koronavirovými příznaky druhým lidem. Jedna studie 551 amerických dospělých zjistila, že čtvrtina z nich lhala o tom, že dodržují sociální distancování, a 34 procent osob nakažených covidem na dotaz, zda mají příznaky, lhalo, že ne.Když z někoho cítíte česnek, alkohol nebo cigaretový kouř, vdechujete nejen zápach česneku, alkoholu a kouře, ale i všechen virus, který se šíří z nosu či z úst nakažených osob. Když u nich budete stát dostatečně dlouho, nakazí vás. Závisí to na míře vaší imunity. A podobně, jako když to nakonec ucítíte, když si někdo zapálí cigaretu na druhé straně kanceláře, kde pracujete, stejným způsobem se šíří virus. Proto je trvalé větrání tak důležité. Větrání neznamená jen otevřít okno. Klíčové je to slovo větrání, totiž jde o vítr. Místností musí jít průvan. Lidi by měli trvat na průvanu na všech pracovištích, v obchodech, ve všech uzavřených místnostech, kde dochází k největšímu množství nákaz.Vychází najevo, že to, kolik viru vdechnete, určuje, jak vážná bude vaše nemoc. To znamená, že i nedokonalá ochrana před koronavirem je lepší než nic. Někteří experti hovoří o "ementálové obraně" proti pandemii. Představte si rozkrájený blok ementálu. Každá vrstva sýra má v sobě díry, jimiž může virus proniknout, ale když se dá dohromady několik vrstev sýra - nošení roušek, rozestupy, mytí rukou, minimum společenských kontaktů, nebezpečí je silně omezeno.Mluvit s lidmi venku nese jen zlomek rizika ve srovnání s jakoukoliv interakci v místnosti, ale není to úplně bez rizika. Pokud stojíte vedle někoho venku dlouho, například když stojíte frontu na autobus, zejména pokud je to u zdi nebo v zastřešené čekárně, to znamená, že by se vám do plic mohlo dostat množství viru. Jestliže má autobus zpoždění půl hodiny, což není vyloučeno, vdechujete možná více viru, než si uvědomujete, a virus samozřejmě nemá žádný zápach, takže to nevíte.Takže si dávejte pozor na rušných nákupních ulicích, ale pamatujte, že důležité je trvání a rozestup od kontaktu. Lidi jsou pořád znepokojeni tím, že je míjel v parku běžec, a nadávají, že se "neodpovědní" teenageři shromažďují na rozích ulic, a tyto situace samozřejmě nejsou bez rizika, ale daleko nebezpečnější jsou interakce v místnosti, zvlášť když tam není průvan a lidé nemají roušky.Heslo "ruce, roušky, rozestupy" má špatnou prioritu. Všechny jsou důležité pro omezení šíření infekce, avšak nejdůležitější jsou rozestupy. Roušky jsou tak střední účinnosti. Ovšem když jsou roušky užívány tam, kde není možno dodržovat rozestupy, mohou hodně pomoci.Roušky by měly mít nejméně dvě vrstvy látky. Světová zdravotnická organizace doporučuje tři vrstvy látky. S příchodem nakažlivějších variant to nebude stačit a měli bychom pravděpodobně všichni nosit respirátory typu FFP2. Ty už jsou povinné v obchodech a ve veřejné dopravě v Rakousku a v Bavorsku. Problém s látkovými rouškami je, že se je jejich kvalita nesmírně různá.I po očkování první dávkou to trvá několik týdnů, než vznikne imunitní reakce a i tak není jasné, nakolik budou lidé první dávkou chráněni, než dostanou druhou dávku. Dále je dosud nejasné, zda očkování brání šíření viru na jiné lidi. Z průzkumů vyplývá, že někteří Britové, kteří byli očkováni, se chystají družit se s příbuznými. Zřejmě to povede k další vlně nákaz.Podrobnosti v angličtině ZDE