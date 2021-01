Dover: Kamionista čekal šest dní, než mohl odjet z Doveru do EU

27. 1. 2021

Náš čtenář Kamil s námi sdílel svou zprávu a poslal nám klip, který si můžete pustit výše, píše polský časopis pro kamionisty 40ton.net. Jeho jízda z Polska do Velké Británie se uskutečnila bez větších problémů a skončila vyložením zboží v Manchesteru. Pak si naložil náklad pro cestu zpět do Evropské unie, ale trvalo mu o týden déle, než plánoval, než tam dojel. Jen proces odjezdu z Velké Británie trval šest dní, kdy většinou čekal na dokumentaci celního úřadu. Podle některých odkadů má 80, možná až 90 procent britských firem stále ještě problémy s celním úřadem. Není divu, že Kamil měl možnost se setkat s řidiči, kteří čekali na celní odbavení svého zboží téměř čtrnáct dni.Než mu bylo konečně dovoleno opustit přístav, musely být dokončeny nejen celní formality, ale musel se také podrobit rychlému testu na covid-19. Všichni řidiči, kteří se vracejí z Británie do Francie, Belgie či Holandska, stále ještě musejí mít testy. A i když byly tyto požadavky vyřízeni dávno před příjezdem do Doveru, jízda k pobřeží, jak se ukázalo, nebyla jednoduchá.Kdyby býval Kamil měl možnost použít tunelu pod kanálem La Manche, mohl by býval jet přímo k terminálu. Ale měl použít převozní lodi a Britové dělají všechno, co je v jejich silách, aby v Doveru nestály kamiony frontu. Proto Kamila značení odvedlo na letištní plochu v Manstonu - na přesně to místo, kde byli loni nuceni tisíce řidičů strávit Vánoce.Na letišti dostal jeho kamion zelenou nálepku na přední sklo a Kamilovi bylo přikázáno, aby čekal ve frontě na odjezd z letiště. Kamiony byly propouštěny po skupinkách, takže se fronta pohybovala kupředu každých 5 až 10 minut. To trvalo šest hodin, nakonec měl Kamil konečně možnost odjet do Doveru. Dojel do přístavu po šesti dnech zápolení s formalitami. Nalezl tam téměř prázdný přístav, který rozdával jízdenky pro příští volnou loď.Pro kamionisty, kteří pracují čistě v Evropské unii, toto všechno může znít jako nějaká fantasmagorie. Avšak ti kdo jezdí z Polska směrem na východ, v tomto líčení naleznou určité podobnosti. Je to nejlepším důkazem toho, že se Británie stala typickou "třetí zemí" a že dohoda o brexitu s EU vlastně skoro vůbec není k ničemu.