Koronavirus: Hrozí nebezpečné mutace. Proti koronaviru budeme bojovat léta

28. 1. 2021

Máme-li zvítězit v tomto závodě proti koronaviru, je nesmírně důležité, abychom nové varianty viru identifikovali co nejdříve.Jako ty mutace, které se objevily v Kentu, v Jihoafrické republice a v Brazílii. Británie má snad nejpokročilejší laboratoře pro sekvenování genomu na celém světě. Provedla sekvenování více než poloviny covidových genomů dodaných do globální databáze. A nabídla také, že to udělá pro všechny země, které to potřebují. Ředitelkou odpovědné jednotky, která se jmenuje COG UK, Covid-19 Genomic UK Consortium, je profesorka Sharon Peacock.Závodíme skutečně s tím virem o život. Z hlediska toho viru jde o přirozenou selekci neboli o přežití toho nejsilnějšího. A virus se bude měnit takovým způsobem, že se bude lehčeji šířit, a najde mezery v naší imunitě. A to jak v imunitě získané z infekce i z očkování. Je to tedy jako závod, ale vidím to spíše jako pomalý valčík. Protože my tohle budeme dělat dlouhá léta.Vzhledem k variantám, o nichž víme, o té z Kentu, z Brazílie a z Jihoafrické republiky, co se dá říct o současné vakcíně a o její účinnosti vůči těmto kmenům?Můžeme si být jisti, že současné vakcíny, které jsou distribuovány, a ta varianta, kterou máme, je teď v Británii široce rozšířena, B117, ta z Kentu, a vědci usuzují, že proti ní vakcína bude efektivní. Existují určité laboratorní experimenty a určitá klinická pozorování, z nichž vyplývá, že především ten kmen z Jižní Afriky - a o brazilském kmenu existuje méně informací - že tyto kmeny sníží naši imunitu na tuto variantu. Neznamená to, že je ta vakcína neúčinná, avšak už teď zkoumají výrobci vakcín jak je pozměnit, a hledají jiné způsoby jak posílit naši imunitu, například poskytnutím ještě dalšího očkování. Takže v této chvíli zůstávám optimistou, že ty vakcíny budou fungovat. Avšak jak se virus bude dál měnit a bude znitenzivňovat svou schopnost proniknout do našich organismů, musíme neustále ostražitě hlídat vznik mutací, které by mohly dále ovlivnit účinnost vakcín. Musíme mít vědomí ohledně kmenů vakcín, které vznikají v zemích, které si nemohou dovolit dělat sekvenování. Potřebujeme globální systém dohledu a sekvenování, abychom zjistili, jaké vznikají varianty. Znalost znamená porozumění.Očkování probíhá v Británii úspěšně. A zdá se z toho, že vidíme světlo na konci tunelu. Avšak je to světlo silnější, uzavřeme-li hranice?Prostřednictvím sekvenování jsme ukázali, že docházelo silně k dovozu viru ze zahraničí, jak v první vlně, tak ve druhé vlně. A tak COG UK, což je konsorcium, jemuž stojím v čele, prováděl sekvenování virů od lidí v první vlně a srovnávat tyto sekvence s tím, odkud ty viry vlastně pocházejí. Víme z této studie, že došlo k nejméně 1300 případům dovozu viru do Británie ze zahraničí v první vlně. To je silně podceněný údaj, protože jsme prováděli sekvenování jen asi 10 procent případů, a většinou ty viry pocházely ze Španělska, z Itálie a z Francie. Takže víme, že dovoz viru ze zahraničí je opravdu důležitý. A během druhé vlny jsme zaznamenali dovoz dalšího množství nových kmenů viru, zase především od lidí, kteří byli na dovolené. Z toho zcela přirozeně vyplývá, že střežení hranic je absolutně klíčové pro zvládnutí této choroby. Nepotřebujeme genomiku k tomu, abyste to dokázali. Avšak genomika kategoricky dokázala, že dovoz viru ze zahraničí je opravdu to hlavní, když jde o šíření covidu-19 populací.Takže byste chtěla, aby byly uzavřeny hranice?Logika tomu velí, ale to není moje rozhodnutí. To je rozhodnutí pro vládu.Čeho se v noci bojíte, že nemůžete spát? V této etapě pandemie?Bojím se vzniku varianty koronaviru, který by byl stoprocentně odolný existujícím vakcínám a zároveň byl vysoce nakažlivý. To by byl velký problém. Také, kdyby vyvolával vážnější průběh onemocnění. To by mě opravdu velmi znepokojilo. Avšak v této chvíli jsme se do této situace ještě nedostali. Ale každý den ověřujeme, zda to už nevzniklo.Vzhledem k vaší zkušenosti s jinými viry, jak pravděpodobné tohle je?Myslím, že je to velmi nepředvídatelné. Nechci čerpat ze své dosavadní zkušenosti, protože jsme teď zažili takové množství překvapení. Ve vztahu k tomuto konkrétnímu viru. Raději se chci soustředit na praktické aspekty věci, abychom zajistili, že máme k dispozici všechny nástroje pro bedlivé sledování, zda vzniká varianta, která by byla opravdu znepokojující. A musíme zlikvidovat ohniska nákaz těmi kmeny koronaviru, které by mohly být nebezpečnější.Tolik je neznámo a tolik se nedá předpovědět. Avšak kdy, předpokládáte, se víceméně z této pandemie dostaneme?Jako vědec a genetik musím říci, že máme před sebou velmi dlouhodobou práci. Neurčím žádné přesné datum. Vím, že budeme muset dohlížet na mutace a variace - -Po mnoho dalších let?Ano. Ano. Myslím, že je velmi nepravděpodobné, že by tento virus jen tak zmizel.Zdroj v angličtině (audio) ZDE