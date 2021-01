Omezení militarizace americké rasistické policie je rozumný návrh

30. 1. 2021

Autorovi článku se daří pozoruhodně udělat rovnítko mezi nepříčetným blábolením nové poslankyně republikánů a rozumnou výzvou demokratické poslankyně s cílem zastavit militarizaci americké policie, píše z USA Barbora Knoblochová.





Ne, obě strany nejsou stejně šílené. Ne, není to totéž, tvrdit, že kalifornské požáry jsou vyvolávány židovskými lasery z vesmíru, za přispění rodiny Rotschildů a George Sorose, nebo tvrdit, že se má snížit financování policejních sborů, které jsou neblaze proslavené rasismem a stále ve větší míře ze svých fondů nakupují a používají nadprodukci bezpečnostních systémů, které byly vyvinuty pro konfliktní (zahraniční) zóny k použití armádou.







Není to totéž, být prokazatelný rasista, s ultranacionalistickým a protižidovským zaměřením, nebo mít snahu přivolit ty nejbohatší investory, aby se domluvili a odepsali studentské dluhy, které moří 44 milionů mladých Američanů, jak navrhuje (nejen) Ilhan Omar. Možná se mi to jen zdá, že se i sem hodí nenápadně vsunout trochu rasové nenávisti, vždyť Alexandria Ocasio Cortez je Indiánka a Ilhan Omar dokonce, (dejte si na ní pozor) muslimka!







Fakt, že studentské dluhy v průměrné výši 30 tisíc dolarů na osobu jsou po desetiletí nesplatitelné, lidé z pravého politického spektra moc neřeší. Jen demokrati se snaží s tím něco dělat. Platit si soukromé VŠ vzdělání a pak pracovat desítky let ve vystudovaném oboru, k dobru celé společnosti, a ještě splácet dluhy, to moc smyslu nedává.







Nikdo nestuduje jen pro sebe, ale proto, aby sloužil ve svém oboru druhým. Americké hospodářství si může odpuštění těchto dluhů dovolit aniž by to moc pocítilo. Start lidí kterým by se tímto pomohlo by popohnal ekonomiku a nakonec by profitovali všichni. Tohle ale nepojmou ani hlupáci a už vůbec ne sobci, kteří nás drží v téhle formě co nejsobečtější ekonomiky.