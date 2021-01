Studie: První lidé již do Ameriky přišli se psy

27. 1. 2021



První lidé, kteří překročili oblast dnešního Beringova průlivu a vstoupili na americký kontinent, sebou zřejmě již přivedli psy. Ukazuje to nový výzkum publikovaný v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), který vrhá světlo na původ psa domácího.