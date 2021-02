Bolsonaro včlenil do brazilské maturity rasismus

1. 2. 2021 / Fabiano Golgo

Aby vás vzali v Brazílii na vysokou školu, musíte udělat sérii zkoušek zvaných "Enem" (Exame Nacional do Ensino Médio, národní zkouška pro střední školy). Ty se pro všechny studenty konají v tentýž týden a každý den probíhají zkoušky ve dvou předmětech: matematika a portugalština, zeměpis a dějepis, biologie a chemie, angličtina a fyzika, literatura a technologie. V každém předmětu je 35 otázek (30 je výběr z alternativ, na pět se musí napsat kompletní písemná odpověď). Zkoušky se konají po pět následujících dní, každá trvá pět hodin, děje se to po celé zemi. Každý rok se snaží ty zkoušky udělat asi 4 miliony Brazilců.



Ve zkoušce z angličtiny je následující text určen jako materiál pro otázku uvedenou níže. Je to citace z knihy "Americanah" od nigerijské spisovatelky Chimamandy Ngozi Adichie, z románu o jejím životě v USA. V ukázce odmítá hrdinka, Ifemelu, si nechat narovnat vlasy.









Tato zkouška byla důležitou součástí volební kampaně populistického prezidenta Jaira Bolsonarao. Tvrdil, že 96 pedagogů, kteří vypracovali zkušební otázky, jsou "teplouši a komunisté", kteří do zkoušky včlenili otázky týkající se feminismu, rasismu, homofobie a socialismu s cílem vymýt mozky mladých lidí. Přislíbil, že osobně tu zkoušku převezme a sám bude vybírat všechny otázky, aby zabránil levicovým učitelům do otázek včlenit subliminální signály "jejichž cílem je ulehčení verbování globalistických pokrokářů spojených s Emmanuelem Macronem" (ten je nyní "Georgem Sorosem" brazilských populistů, je obviňován z účasti na všemožných konspiračních teoriích, od té doby, co se francouzský prezident stal v Brazílii symbolem protestu proti ničení Amazonie současnou brazilskou vládou).Bolsonaro, o němž je známo, že portugalštinu velmi špatně zvládá, což dokazují jak jeho veřejné projevy, tak jeho tweety, v nichž naleznete množství základních gramatických a pravopisných chyb, se zřekl svého práva vybírat ty maturitní otázky v prvním roce svého prezidentst, v důsledku silného nátlaku od médií. Avšak letos, v mlze vyvolané pandemií, se mu podařilo zasahovat do celostátní maturity, aniž by si toho média řádně všimla. A z maturitních otázek vyloučil sociální problémy jako bezdomovectví, práva žen, otázky o LGBTQ komunitě a včlenil otevřeně a bezostyšně rasistickou otázku.Zkouška následuje po tomto výňatku s otázkou:Úryvek románu nigerijské spisovatelky obsahuje dialog mezi dvěma černoškami: kadeřnicí Aishou a klientkou Ifemelu. Postoj klientky je podporován argumenty, které:A) posilují standard krásy.B) líčí generační rozdíl.c) ukazují vzdorný postoj.d) prokazují postoj nezralosti.e) ukazují změnu chování.Která odpověď je podle Bolsonara správná? Písmeno d.Brazilský nejvyšší soud, na základě požadavků hnutí za práva černochů, požadoval, aby digitální systém, který ověřuje odpovědi na zkoušku, považoval za správné písmeno c místo toho, které vybral prezident.Je pozoruhodné, že Brazílie má druhou největší černou populaci na planetě - více černochů žije pouze v Nigérii. Více než 110 milionů Brazilců (více než 50% populace) je potomky 4,9 milionu zotročených Afričanů, kteří byli násilně přivezeni na práci na polích cukrové třtiny a kávy, kde museli pracovat zadarmo a denně byli mučeni (ve Spojených státech, ke srovnání, bylo 388 000 otroků, dnes je asi 40 milionů Američanů afrického původu, což představuje 13% populace).Ve výrazně tmavém národě nemá zelenooký italský potomek Bolsonaro ve své vládě žádné černochy. Ve 22 rezortech jsou pouze 2 ministryně. Bolsonarův bývalý řidič, který byl zvolen s jeho podporou jako federální poslanec, je však neustále přítomen jako jakýsi pirátský papoušek, který se za ním objevuje v Bolsonarových vysíláních na videu ve čtvrtek večer i na tiskových konferencích. Je to propagandistický nástroj k vytváření obrazu, že má Bolsonaro „černého blízkého přítele“.Ten muž nikdy neřekne ani slovo a Bolsonaro, který si myslí, že tím jen neustále dělá politicky nekorektní vtipy provokující levičáky, ho neustále označuje jako „můj kus uhlí“, „to je můj čokoládový lanýž“, „Cheeta“ ( Tarzanův šimpanz) nebo Darth Vader. „Vypadá tak, protože se narodil po 10 měsících těhotenství, a proto se popálil. Příliš dlouho v peci,“ řekl minulý týden (jak je vidět na fotografii připojené k tomuto článku), poté se ohlédl na „mého černého přítele“- který jako jediný stál, mlčky, za prezidentem, překladatelkou znakového jazyka a ministryní vlády, přes hodinu, jen se usmíval do kamer. Papoušek by alespoň občas udělal nějaké zvuky pro vyvilání pozornosti...Jediným černošským členem přímé linie Bolsonarova velení je prezident orgánu, který vytvořila levicová vláda Luly (bývalého prezidenta Luize Inacio da Silvy), s cílem osvětlit a oslavovat černošskou kulturu v Brazílii. Název Fundação Palmares vznikl podle místa, které se stalo útočištěm pro zotročené osoby, kterým se podařilo uprchnout - pevnosti proti císařským silám a lovcům na útěku. Po dvě desetiletí propaguje tato nadace učení o skutečném utrpení a velkých úspěších černošských obyvatel Brazílie. Sochy, knihy, filmy, vše potřebné k zvýraznění černé kultury v její správné míře důležitosti.Nicémně černý občan jmenovaný Bolsonarem do čela této významné vládní nadace, která podporuje jádro brazilské kultury, Sérgio Camargo, nabídl národu přesný opak toho, co je cílem místa, kterému předsedá. Zdiskreditoval i uprchlého Afričana, který založil pevnost, která nadaci propůjčuje jméno. Prohlásil ho za vraha (protože evidentně musel zabít bílé stráže, které se mu snažily zabránit v útěku z otroctví ...), a změnil učebnice surrealistickými způsoby, jakým lze uvěřit jen proto, že celý svět vidí takovéto absurdní příklady orwellovské obrácené pravdy. Například brazilští studenti se nyní dozvěděli, že mezi otroky patřilo mnoho Afričanů, kteří se jen chtěli vydat za oceán, aby našli lepší příležitosti, a že jejich otrocký stav byl lepší životní podmínkou než v samotné Africe, kde také často žili v otroctví, v zajetí nepřátelskými kmeny. Že lidé, kteří zajali tyto africké obyvatele a prodali je portugalským a anglickým obchodníkům, byli sami černoši, což znamená, že černoši jsou sami zodpovědní za své otroctví. Že tehdejší „ekonomika“ nabízela tento „typ“ „příležitosti“ pro „práci“.Děti se také nyní učí, že důkazem toho, že otroci nebyli takovými oběťmi, je to, že Brazílie je etnicky nejpromíšenějším národem na této planetě (nehovoří se o tom, že je to výsledek znásilňování páchaného portugalskými přistěhovalci, kteří často přicházeli do kolonií bez manželky).Camargo také oficiálně odsoudil největší jména brazilské hudby, černochy, kteří jsou proto vlastně komunisté, a tedy „zrádci“. Je jim zakázáno přijímat jakoukoli vládní podporu a bankám, firmám nebo institucím, které jim poskytují jakýkoli druh peněz nebo dokonce propagační podporu, je zakázáno získávat vládní výhody nebo se účastnit konkursů. Camargův otec, Oswaldo de Camargo, je paradoxně nejslavnějším spisovatelem, básníkem a učencem, autorem nejdůležitějších knih o africkém vlivu v Brazílii. Vysvětluje, že jeho syn se mu pravděpodobně mstí, protože on jako otec chyběl, a špatně zacházel se Sérgiovou matkou, což by mohlo vysvětlit, proč podporuje Camargo nyní přesný opak toho, co jeho otec.Brazilská kultura je výrazně a hojně zakořeněná v černošství. Samba, nejrozšířenější hudební žánr, pochází z tehdy nedávno osvobozené zotročené populace Rio de Janeira, která k výrobě perkusních zvuků používala jakékoli kuchyňské náčiní nebo předměty každodenní potřeby. Karneval, nejznámější brazilská událost, byla zakázanou černošskou oslavou. Hudební styl Bossa Nova je přímým důsledkem prolínání bílé střední třídy s jejich černými služebnými, nosiči, řidiči, zahradníky. Nemluvě o povinné každodenní potravinové základně - rýži a fazolích -, která se podává bez ohledu na to, jaké jídlo, kdy Brazilec jí.Hovorově se říká, že z národů, které tvoří Brazílii, nám domorodí Indové dali marnost, Portugalci korupci, Italové hlasitost, Němci posedlost čistotou, Japonci rasismus a Libanonci bleší trhy. Všechno ostatní bylo pro nás darem od černochů.