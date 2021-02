Boris Johnson plánuje zničit BBC

1. 2. 2021

Daily Mail Paula Dacrea nebyla pravicová, nebo ultrapravicová. Byla otevřeně fašistická - byla to stoka lží, nenávisti, zuřivého nacionalismu, xenofobie, rasismu, svalování viny na menšiny, antiintelektualismu a fašistické a nedemokratické "Vůle lidu" - nad čímž vším se člověku těžce zvedal žaludek.





Pro mnohé lidi, kteří pracují v televizním vysílání veřejné služby, je to noční můra. Boris Johnson chce jmenovat předsedou statutárního regulačního orgánu britské televize a telekomunikací Ofcom brexitéra a bývalého šefredaktora prolhaného bulvárního deníku Daily Mail Paula Dacrea. Boris Johnson se prý připravuje oznámnit toto kontroverzní jmenováni již brzo a později odmění Dacrea povýšením do šlechtického stavu. Jeho úkolem bude zaměřit se na BBC.Když se poprvé vyskytly koncem minulého léta informace, že by se mohl Dacre stát předsedou Ofcomu, mnoho politiků, akademiků a vysokých pracovníků britských televizních stanic vyjádřilo velké znepokojení. Bývalý labouristický ministr lord Adonis upozornil, že Dacre "zjevně vůbec nevěří v nestrannost a ve statutárně regulované sdělovací prostředky", a bude tedy předsedou organizace, v níž nevěří.Jmenování Dacrea do vedení britského regulačního orgánu pro telekomunikace a pro vysílání chce Johnson získat podporu některých ultrakonzervativních poslanců, kteří nenávidí BBC.Podrobnosti v angličtině ZDE