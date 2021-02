Cheb náš vezdejší

3. 2. 2021 / Karel Dolejší

I proto extrémně záleží na tom, aby státy udělaly vše, co je v jejich silách, pro omezení nákazy - a aby těm, kde se bohužel nakazili, poskytly maximální možnou péči. Ne aby lékaři museli přistupovat k triáži a rozhodovat o tom, který pacient již nejlepší možnou péči nedostane, protože lokálně došlo k vyčerpání dostupných zdravotnických kapacit.

Přesně toho se ale týkají v ČR například problémy nemocnice v Chebu nebo potíže zdravotnických zařízení v celém Karlovarském kraji. Obě postižené lokality žádají, aby vláda umožnila převoz pacientů, o něž se už nemohou uspokojivě postarat, do sousedního Německa. Spolkové země Sasko a Bavorsko již dříve samy nabídly takovou možnost, aniž by se musely ptát v Berlíně - v centralistické ČR ovšem bez zapojení vlády nelze nabídky využít.

Premiér však nemá to srdce poslat naše pacienty s COVIDem do německých nemocnic. Dokonce se kvůli žádostem o převoz rozohnil natolik, že mimoděk prozradil neznalost zeměpisu. Umístil totiž Cheb - poznámka pro členy a voliče ANO, místo, kde kdysi zapíchli Valdštejna, okrajové části leží přímo na bavorské hranici - do královéhradeckého kraje. (Poznámka pro členy a voliče ANO, to je zase místo o 290 km více na východ, kde kdysi Prusové porazili c. a k. armádu a uvolnili si ruce ke sjednocení Německa.)

Prý by se našim v cizácké cizině ještě mohlo stýskat po domově. Doma jim bude líp.

Do budoucna se tedy připravme na to, kolika dalšími Cheby nás verbální vynalézavost Andreje ještě obdaří. Kolik nás jich v příštích měsících čeká.

Cheb hanácký, Cheb horácký, Cheb slovácký, Cheb valašský, Cheb kopaničářský, Cheb chodský, Cheb krkonošský, Cheb krušnohorský, Cheb lašský, Cheb holasický, Cheb šlonzácký. Když pánbu dopustí, nastane i Cheb krhútský.

Cheby, kam se podíváš.