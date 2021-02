Shrnutí dění ve FB skupinách v souvislosti s koronavirem – druhá polovina ledna 2021

5. 2. 2021



Očkování je namířeno proti seniorům, cílem je jejich decimace.

Bezpečnostní a hygienická opatření mají omezit svobodu a lidská práva. Významný podíl na šíření dezinformací mají: Informační zdroje a skupiny podporující zájmy Kremlu.

Informační zdroje a osoby spojené s českou politickou scénou (SPD).

Výše uvedené informační zdroje se navzájem podporují (případ poslankyně Maříkové a její legitimizace kremelského propagandistického zdroje Sputnik).









Myšlenková mapa:











Nová mutace:







Nová mutace je uměle vytvořená, „výmysl globálních bachařů“ („konzulka“ Doněcké republiky, Nela Lisková), která nás má udržet v zotročení, lidé se musí vzbouřit. Nová mutace v sobě navíc obsahuje virus HIV.











Cílený útok na seniory:





Očkování vnímáno jako řízená a cílená genocida seniorů. „ušetřit na důchodech“, „ přednostně vyvraždit naše rodiče a prarodiče“. Vedle sebe naprosto harmonicky fungují dvě teorie – první o ochraně zranitelných skupin a rozvolnění pro zbytek populace, druhá o tom, že sociální izolace seniorů je nástroj genocidy. Šíří se alternativní pokyn „3R“ jak „zachránit seniory před vládou“– rozum (cesta imunity, vitamíny, probiotika, pohyb místo léků a očkování), rodina (mít seniory doma, navštěvovat je, mít sociální kontakty), ruce (dotyk, „pohlazení místo dezinfekce“).







Nová totalita vs občanská neposlušnost:







Výzvy k nerespektování epidemiologických opatření (otvírání restaurací, zřízení politických buněk v nich), autokracie, totalita, proti nedodržování opatření se bude zakročovat tvrdě, silou, vláda chce zneužít covidu (příp. vymyslela si covid) k zavedení totality, k absolutní kontrole nad občany, elitářství členů vlády, „Hamáčkovo gestapo“, Hamáček nakupuje vodní děla.















Očkování:





Očkování bylo vyvinuto příliš rychle, na to že desítky let nebyly vyvinuty očkovací látky na AIDS a rakovinu, není spíš nástrojem k vyřešení přelidnění než k záchraně životů? Covid je umělě vytvořený vir s menší smrtností než chřipka. V Evropské Unii se vědělo o negativních následcích vakcín a zatajilo se to (překlad z Russia Today). Poslankyně SPD Maříková chvalí Sputnik za tom, že jako první přinesly zprávu o 23 mrtvých v Norsku. Praktická obava: podpis informovaného souhlasu s očkování prý znamená, že se člověk vzdává odškodnění pro případné negativní účinky. Očkování proti covidu není vakcína, ale genová terapie“.







Podvody – počítání, testování:







Lékaři a nemocnice „bílá mafie“:





Pokračuje negativní trend útoků na zdravotníky. Jsou vnímáni jako spolupachatelé, nemocnice jsou prý motivovány obrovskými finančními příspěvky, takže vykazují i ty nemocné, co by už mohli být doma.







„Proboha... probuďte se





Bodejť by ty nemocnice nebyly přeplněné pane Blatný, když pojišťovny nemocnicím vyplácí peníze za pacienty vykazovaných "s Covidem" za mnohem vyšší částky než bez "Covidu" a to z peněz nás (občanů, daňových poplatníků).Nemocnice jsou pak motivovány "udržet co nejvíce a nejdéle" takové "Covid" pacienty neboť z toho mají zisky.“





„Finanční motiv:





Nenávist vůči členům IZS, Policie ČR občanům dodržujícím opatření:







Velmi nebezpečná změna narativu!!!! Rozdělení my x oni, členové IZS, Policie i lidé dodržující opatření přestávají být vnímáni jako zmanipulované „ovce“, ale stávají se aktivními „spolupachateli“, jak to předtím bylo u elit, novinářů a zdravotníků. V případě Policie ČR, jsou připravovány i „způsoby pomsty“ za to, že postihují občany za porušování opatření. Silně spjato se sociální problematikou, hrozbou krachu především v gastronomii. Potenciálně velmi nebezpečné.















(Roušku na obrázku nese muž špatně. Musíte ji mít i na nose, jinak nemá smysl, pozn. red.)



Výrok ministra Blatného o započítávání C+ obětí autonehod jako úmrtí na covid vyvolalo opravdu bouřlivou reakci, protože bylo vnímáno jako doznání a potvrzení, že dochází k machinacím a čísla jsou uměle nafouknutá. Zpochybňována je celé metoda testování PCR, prý způsobuje 25-35x rychlejší nárůst viru v těle a vyhodnotí lidi jako pozitivní, i když nejsou. Silně rezonovala reportáž CNN Prima, kdy 7 negativních a 3 pozitivní testy jednoho člověka vedly k názoru, že testování je podvod.