Koronavirus: Vznikají kmeny odolné vůči vakcínám, je nutno změnit očkovací strategii

8. 2. 2021



Cílem očkování nemůže být vytvořit ve společnosti "stádní imunitu", ale ochránit zranitelné skupiny, varují vědci, poté, co vyšlo najevo, že oxfordská vakcína nechrání plně proti variantám



University of Oxford a AstraZeneca potvrdily, že jejich vakcína nechrání lidi před mírnou až střední verzí covidu-19, způsobeného jihoafrickou variantou. Podobné výsledky byly zjištěny u vakcín Novavax a Janssen, které byly v Jihoafrické republice testovány v minulých měsících a ukázalo se, že mají sníženou účinnost proti tamější variantě - na asi 60 procent. Pfizer/BioNTech a Moderna také uvedly, že jihoafrická varianta snižuje účinnost jejich vakcín, ovšem vědí to jen na základě laboratorních studií.



Nicméně všechny vakcíny chrání před nejvážnější formou covidu, před hospitalizací a úmrtím.





Jihoafrický ministr zdravotnictví Zweli Mkhize řekl v neděli, že Jihoafrická republika přeruší očkování oxfordskou vakcínou a počká na to, co doporučí vědci.



Shabir Madhi, profesor vakcinologie na univerzitě ve Witwatersrandu, který stál v čele řady testů vakcín v Jihoafrické republice, včetně té oxfordské, se vyjádřil, že je načase změnit cíle masového očkování proti covidu. Podle něho je nutno se vzdát cíle vytvoření stádní imunity ve společnosti a zaměřit se na očkování jedinců ohrožených vážným průběhem choroby v populaci.



"Tato studie potvrzuje, že pandemický koronavirus si vždycky najde způsoby jak se dál šířit i v proočkovaném obyvatelstvu, jak se očekávalo, avšak vakcíny budou dále uvolňovat tlak na zdravotnctví tím, že budou zabraňovat vážnému průběhu nemoci," řekl profesor Andrew Pollard, hlavní analytik testů oxfordské vakcíny.



Ravi Gupta, profesor klinické mikrobiologie na University of Cambridge, je přesvědčen, že je pragmatické přijmout přístup, že vakcíny zabrání vážnému průběhu nemoci a úmrtím - není realistické, že by v zemích jako Jihoafrická republika mohly vytvořit stádní imunitu. V Británii je to jiné, protože vakcíny tam fungují a očkováno už bylo 12 milionů lidí.

Všechny firmy, které vyrobily vakcíny, je nyní pozměňují, aby zvýšily jejich efektivitu proti variantám, které mají mutace v bílkovině svého bodce.



Nadhim Zahawi, britský ministr pro očkování proti covidu, se vyjádřil, že v budoucnosti lidé musejí očekávat pravidelná další očkování proti covidu pozměněnými vakcínami "tak, jak to děláme s vakcínami proti chřipce, kdy zjistíme, která varianta se šíří po světě a pak rychle vyrobíme novou variantu vakcíny a jí proočkujeme národ".



Podrobnosti v angličtině

Jihoafrický ministr zdravotnictví Zweli Mkhize řekl v neděli, že Jihoafrická republika přeruší očkování oxfordskou vakcínou a počká na to, co doporučí vědci.Shabir Madhi, profesor vakcinologie na univerzitě ve Witwatersrandu, který stál v čele řady testů vakcín v Jihoafrické republice, včetně té oxfordské, se vyjádřil, že je načase změnit cíle masového očkování proti covidu. Podle něho je nutno se vzdát cíle vytvoření stádní imunity ve společnosti a zaměřit se na očkování jedinců ohrožených vážným průběhem choroby v populaci."Tato studie potvrzuje, že pandemický koronavirus si vždycky najde způsoby jak se dál šířit i v proočkovaném obyvatelstvu, jak se očekávalo, avšak vakcíny budou dále uvolňovat tlak na zdravotnctví tím, že budou zabraňovat vážnému průběhu nemoci," řekl profesor Andrew Pollard, hlavní analytik testů oxfordské vakcíny.Všechny firmy, které vyrobily vakcíny, je nyní pozměňují, aby zvýšily jejich efektivitu proti variantám, které mají mutace v bílkovině svého bodce.Nadhim Zahawi, britský ministr pro očkování proti covidu, se vyjádřil, že v budoucnosti lidé musejí očekávat pravidelná další očkování proti covidu pozměněnými vakcínami "tak, jak to děláme s vakcínami proti chřipce, kdy zjistíme, která varianta se šíří po světě a pak rychle vyrobíme novou variantu vakcíny a jí proočkujeme národ".Podrobnosti v angličtině ZDE

0