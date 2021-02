Podle izraelské studie způsobuje vakcína Pfizer/BioNTech pokles symptomatických případů covidu-19 o 94 procent

15. 2. 2021



Clalit, největší izraelský poskytovatel zdravotních služeb v neděli informoval, že u 600 000 osob, které byly očkovány oběma dávkami vakcíny firem Pfizer/BioNTech poklesl počet symptomatických infekcí covidu-19 o 94 procent. Je to dosud největší studie, provedená v Izraeli.

Clalit také uvedl, že u téže skupiny očkovaných poklesla pravděpodobnost, že u nich vznikne vážná choroba, o 92 procent.Očkovaní pacienti byli srovnáváni se stejně velkou skupinou občanů, kteří nebyli očkováni."Dokazuje to, že už týden po druhé dávce je vakcína Pfizer/BioNTech nesmírně efektivní, přesně tak, jak to bylo zjištěno v klinické studii," řekl Ran Balicer, hlavní činitel firmy Clalit pro inovace.Dodal, že čtrnáct dní po druhém očkování je vakcína ještě účinnější.V Izraeli zprvu ostře klesly počty hospitalizací a vážného průběhu nemoci v první skupině obyvatelstva, která byla očkována jako první, u lidí starších 60 let. Nyní klesají počty hospitalizací i vážného průběhu u druhé očkované skupiny, lidí starších 55 let.Hospitalizace a vážný průběh nemoci v Izraeli dosud stoupají u mladších skupin obyvatelstva, kde začalo očkování mnohem později.Podrobnosti v angličtině ZDE