Proč je všude tolik mrazů a sněhu? Teplý vzduch nad severním pólem vytlačil mrazivý vzduch směrem na jih

17. 2. 2021





Sněhové bouře a mrazy zažilo i Řecko, nezvyklé jsou záběry zasněžené aténské Akropole:









V Británii většinou převládá mírné, deštivé přimořské počasí, ale ani ta se mrazu a sněhu nevyhnula. Ve skotském městečku Brmar zaznamenali -23 stupňů Celsia. Vypadalo to tam takto:













Cyklotrasa jižně od Glasgow:











Pohled z pražského bytu Jana Čulíka na Starém Městě vypadal v pondělí večer takto:











Meteorolog Channel 4 News v úterý ve zprávách vysvětlil, že nebývalé mrazivý vzduch pronikl to jižních částí USA i hluboko do Evropy, protože nad severním pólem vzniklo množství teplého vzduchu, které vytlačilo studený vzduch Jet Streamu do oblastí, kam normálně Jet Stream nezasahuje.