Vakcína Pfizer je po první dávce účinná z 85 procent

Průběžné zpravodajství:

19. 2. 2021

ČR je co do počtu úmrtí na milion osob nyní třetí nejhorší na světě. První je Slovensko s 18,9 mrtvými na milion obyvatel, druhá je Černá Hora s 15,9 mrtvými na milion obyvatel, ČR má 13,4 mrtvých na milion obyvatel:













Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 123 252 osob. Ve čtvrtek 18. 2. bylo v ČR zaznamenáno 11 552 nových denních nákaz. (Tvrzení MZ ČR o "vyléčených" je zavádějící, protože neznámý počet lidí, 10-20 procent, trpí dlouhým covidem, to MZ ČR vůbec neregistruje.) Zemřelo 18 913 lidí, to je denní nárůst o 174 mrtvých. V nemocnicích je 6 343 MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . lidí, to je nárůst o 148 osob.

- Vakcína firem Pfizer/BioNTech je po první dávce efektivní v 85 procentech případů, zjistila izraelská studie očkovaných zdravotníků.







- Polsko je ohroženo třetí vlnou nákazy. Nedávno rozvolnilo určitá opatření, otevřelo lyžařská střediska, kina, hotely a divadla pro kapacitu 50 procent, avšak úřady varují, že toto rozvolnění může být zrušeno v důsledku situace. "Jsme na začátku třetí vlny pandemie, není to tak silné jako na Slovensku nebo v ČR, ale bohužel sledujeme týdenní nárůst o 20 procent nákaz," řekl Wojciech Andruziewicz. 10 procent nákaz v Polsku jsou britská varianta. V pátek registrovalo Polsko 8777 nových nákaz a 241 úmrtí. Celkem Polsko zaznamenalo 1 623 218 nákaz a 41 823 úmrtí.



- V 81 zemích zlikvidoval covid-19 20,5 milionů let života, zjistila studie. Likviduje to falešnou představu, že na covid-19 umírají lidé, kteří by stejně už brzo zemřeli. Také to likviduje lživé tvrzení, že úmrtnost na covid je prý stejná jako na chřipku. V zemích těžce postižených covidem je úmrtnost na koronavirus dvakrát až devětkrát vyšší než na sezónní chřipku. Muži jsou úmrtností postiženi o 44 procent více než ženy. ZDE