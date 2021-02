Rozhodnutí Facebooku zablokovat v Austrálii velké množství stránek vyvolalo zuřivost po celém světě

19. 2. 2021





protože tamější parlament schvaluje zákon, podle něhož bude Facebook za zveřejňování odkazů na tiskové zprávy muset platit. Jenže zablokoval také stránky četných důležitých vládních i nevládních organizací, poskytujících klíčové služby veřejnosti, a zablokoval v Austrálii i své vlastní stránky!



konzervativní poslanec Julian Knight, předseda parlamentního výboru britské Dolní sněmovny pro sdělovací prostředky (ve videu

Jeden čtenář z ČR hloupě napsal, že si Facebook přece "může dělat, co chce, protože je to soukromá firma". Tak kupodivu, toto není všeobecně sdílený většinový názor. Takto reaguje britskýposlanec Julian Knight, předseda parlamentního výboru britské Dolní sněmovny pro sdělovací prostředky (ve videu ZDE od minuty 4.25):



Julian Knight: Je to omezené a hloupé. Je to šikanování, je to agresivní chování. Uprostřed pandemie zlikvidovat nejen zpravodajství, odepřít veřejnosti důvěryhodné zpravodajské zdroje, ale také zlikvidovat, oni teď tvrdí, že prý omylem, stránky charitativních organizací, a stránky vládních informací, to je podle mého názoru velmi neodpovědné.

Facebook se rozhodl zablokovat facebookové stránky sdělovacích prostředků v Austrálii, protože tamější parlament schvaluje zákon, podle něhož bude Facebook za zveřejňování odkazů na tiskové zprávy muset platit. Jenže zablokoval také stránky četných důležitých vládních i nevládních organizací, poskytujících klíčové služby veřejnosti, a zablokoval v Austrálii i své vlastní stránky!Julian Knight: Je to omezené a hloupé. Je to šikanování, je to agresivní chování. Uprostřed pandemie zlikvidovat nejen zpravodajství, odepřít veřejnosti důvěryhodné zpravodajské zdroje, ale také zlikvidovat, oni teď tvrdí, že prý omylem, stránky charitativních organizací, a stránky vládních informací, to je podle mého názoru velmi neodpovědné.



Moderátor: Co bychom tedy my v Británii měli dělat? Jaké zákony bychom my měli schválit ohledně sociálních sítí?



Julian Knight: Mně se líbí, že to studujeme z hlediska konkurence. V Británii analyzuje firmy provozující sociální sítě úřad pro dohled nad konkurencí na trhu, zkoumá, jak fungují v ekonomice a ve společnosti. A to je velmi důležité, protože tyhle firmy mají na tolika různých trzích tak obrovskou moc. A nakonec mají jednu věc společnou. Vydělávají obrovské množství peněz z práce jiných lidí. Ať už je to novinářská práce v Austrálii anebo je to - v Británii - streamování hudby. A v současnosti to diskriminuje tvůrčí pracovníky. Ty, kdo dělají tu skutečnou práci. A všechno je to jen ve prospěch firem provozujících sociální sítě.



Moderátor: Takže si myslíte, že by Británie také měla uvažovat o zákonech, které by firmy provozující sociální sítě přiměly platit za zpravodajství?



Julian Knight: Opravdu zastávám názor, že musí existovat spravedlivá odměna pro autory hudby, za sdílení videí, za dobrou novinářskou práci, kterou my ve světě dezinformací a fake news chceme podporovat. Možná to ale neuděláme australským způsobem. Ale to, co Facebook udělal, je, že provedl agresivní útok na Austrálii, aby tak dal najevo ostatnímu světu, "No, my si prostě budeme dělat, co chceme, a budeme na vás mávat velkým klackem, když nebudeme souhlasit se zákonem, který se chystáte schválit." A to je v rozporu se vším, co říkali poslední tři roky.



Moderátor: Není tohle vlastně nová forma války? Mezi soukromou korporací a státem? Kdyby byla Austráliie v konfliktu s jinou entitou, ostatní země světa, včetně Británie, by uvažovaly, že jí musejí přijít na pomoc.



Julian Knigh: Ano, oni zrušili přátelství pro celý kontinent. A to, co říkáte, je pravda. Faktem je, že tyto supernadnárodní organizace, tito gigantičtí nadnárodní globální hráči, oni jsou nesmírně užiteční, a neobyčejně podnikaví,ale zároveň mají obrovské důsledky pro naše společnosti. Protože jde o to, že jestliže začnou firmy jako Facebook zastrašovat Austrálii, my budeme na řadě hned poté. A druhé země budou také na řadě, jakmile se pokusíme zavést zákony, které podle nás ochraňují společnost a také zajišťují, že ve společnosti fungují dobří hráči. A že existuje férové a rovné hřiště, když jde o konkurenci. Takže musíme našim přátelům v Austrálii signalizovat podporu. I když mají pocit, že je teď někdo sprostě zmlátil, globální firma je sprostě zmlátila, přesto oni jsou v právu, protože demokratické instituce musejí mít moc omezit roli i Facebooku.





0