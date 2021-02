Až 20 procent nakažených trpí dlouhým covidem. I děti

19. 2. 2021

Britská vláda ve čtvrtek oznámila, že poskytla 18 milionů liber (540 milionů Kč) na výzkum dlouhého covidu, nemoci, která postihuje až 20 procent nakažených koronavirem po dlouhé měsíce, některé lidi půl roku i déle. Lékaři si s dlouhým covidem nevědí rady. Toto bude velký sociální a zdravotní problém i pro Českou republiku, až postupně vyjde najevo, že značný počet občanů prostě není ve stavu, aby chodili do práce.V této čtvrteční reportáži Channel 4 News vidíte třináctiletého chlapce, postiženého dlouhým covidem, který hrával fotbal a rugby, teď se nezvedne z kanape. Jeho maminka svědčí, že chtěl umřít: "Jaký to má smysl, bolí mě celé tělo a nemohu se pohnout." Třicetiletý Dean Dobson má dlouhý covid od loňského ledna až února, tedy už přes rok. Točí se mu hlava, je unavený, má bolesti, nemůže pracovat. Richard Horsford, 50, býval boxerem.Epidemioložka dr. Nathalie MacDermott často vystupovala jako expertka v Channel 4 News letos na jaře, kdy veřejnosti poskytovala informace o tom, jaký bude mít koronavirová pandemie průběh. Pak onemocněla sama, dvakrát. Poté, co covid dostala napodruhé v květnu 2020, vznikl z toho dlouhý covid. Začala mít silné bolesti v nohou a v současnosti neujde více než pár desítek metrů. ZDE