Strana PiS teď jde po nezávislých médiích opravdu tvrdě

18. 2. 2021 / Tomasz Oryński

Tohle se už delší dobu nestalo. Avšak navrátilo se to naprosto dramaticky, s nárazem. Doslova. Vládní vozidlo VIP, které podle svědků jelo Varšavou vysoko nad povolenou rychlost, narazilo do malé škodovky. Její řidič skončil v bezvědomí a byl převezen do nemocnice a jeho auto je nyní s největší pravděpodobností dobré pouze pro vrakoviště ... V nemocnici skončili také dva cestující vládního vozu - žádný z nich nebyl VIP.







Mnoho Poláků mělo poprvé po letech příležitost podívat se, co se publikuje v médiích řízených stranou PiS. A nelíbilo se jim to, protože zatímco standardy jsou pod jakoukoliv kritiku, "novináři" ve vládních médiích pořád mají tu drzost, že plivou Polákům do obličeje. Například nedávno, když státní televize TVP prohrála soudní spor a byla nucena zveřejnit na vstupní stránce svého internetového portálu omluvu, udělala to, ale do kódu přidala řádek, který stránku automaticky posunul dolů mimo tu omluvu , takže ta omluva nebyly viditelná, pokud jste stránku ručně znovu neposunuli nahoru.





A nejde o jediný nedávný případ, kdy této televizi soudy nařídily omluvit se oběti za lživé zpravodajství. Není divu, že stále více lidí (včetně mě) bojkotuje polský rozhlas a televizi TVP a odmítají jejich zaměstnancům poskytovat rozhovory. Jak jsem se dozvěděl, když se mnou chtěli mluvit o situaci řidičů nákladních vozidel v Kentu (viz více ZDE ), možná už byli docela zvyklí na odmítání, protože mě dvakrát oslovili a poté, co jsem jim vysvětlil, že propagandistickým stanicím neposkytuji rozhovory, ani se nepokusili popírat, že Polskie Radio je nyní propagandistický kanál. Jen se mě pokoušeli přesvědčit, že ONI jsou výjimka a JEJICH programy jsou na politickém tlaku jejich šéfů nezávislé ...

12. října 1942 zahájili Němci sérii veřejných poprav. 50 lidí bylo oběšeno. Většina z nich souvisí se zbrojovkou v Radomi. ONET mezitím vede pomlouvačnou kampaň proti továrně na zbraně v Radomi. Zajímalo by mě, co by napsali, kdyby existovali ve 30. letech.

Zajímalo by mě, jestli se pokusí svalit vinu na řidiče škodovky, stejně jako to udělali při nehodě limuzíny Beaty Szydło (více ZDE )? Nedivil bych se. Poté, co jeden ze zaměstnanců státní propagandistické televize TVP vjel na motorce do davu demonstrantů na pěší zóně před budovou TVP (pravděpodobně se je snažil vyděsit, ale do jednoho z nich nakonec narazil), je to která čelí obvinění z „blokování provozu“. Ano, za to, že ho srazila motorka na pěší zóně.Nové kádry PiS tyto standardy exportují do celého světa. Na Filipínách způsobili naši diplomaté mezinárodní skandál poté, co narazili do jiného vozidla a uprchli z místa činu. Když se na ně obrátila policie, vytahovali se tím, že jsou kvůli své diplomatické imunitě „nad zákonem“, urazili filipínský národ a vyhrožovali odmítáním „veškerých žádostí o víza“, než nakonec souhlasili s tím, že uhradí jen zlomek účtu za lékařskou péči pro oběť. Vyjádřili se, že „Filipínci jsou stejně chudí“. Polská policie má s některými Poláky opět plné ruce práce. Ale s těmi z opozice: aktivista se vydal na cestu ve svém autě a vezl karavan s protivládními hesly. Byl zastaven pro „běžnou kontrolu“, během níž se nejméně 10 policistů v několika autech po dobu více než 4 hodin zoufale snažilo najít na jeho vozidle nějakou technickou závadu. Jiné donucovací orgány si vypracovaly nový způsob, jak šikanovat restaurace, které jsou otevřené navzdory (nezákonnému) vládnímu zákazu: přicházejí do restaurací a konfiskují tamější pokladny s tím, že je potřebují zajistit, protože mají podezření ze spáchání trestného činu. A není to jen policie, kdo se tak snaží dosáhnout spravedlnosti pro každého Poláka. Ministr spravedlnosti využívá nového právního nástroje, zavedeného stranou PiS pro zrušení verdiktu Nejvyššího soudu, který rozhodl, že učitelka, která byla šikanována za to, že odstranila kříž, který do místnosti pověsil jeden její kolega, byla obětí mobbingu a náboženské diskriminace. Mezitím orgán, který evropské soudy považují za nezákonný - disciplinární komise Nejvyššího soudu - se zabýval případem zkompromitovaného advokáta, na tři roky zbaveného práva pracovat jako právník poté, co předstíral, že zastupuje oběť pedofilního kněze, ale ve skutečnosti pracoval proti jeho zájmům, protože už předtím si ho najala kurie. Přestože byl ve dvou případech shledán vinným, disciplinární komise rozhodla, že všechny disciplinární procedurty musejí znovu začít od nuly. Prý došlo k určitým procesním nesrovnalostem.Procesní nesrovnalosti však nijak nebrání Przemysławu Czarnkovi, ministru školství, který úplně ignoroval řádný způsob, jak věci dělat, a vlastnoručně upravil seznam vědeckých periodik tak , aby publikace v těch, v nichž publikuje on a jeho kamarádi, i ty minulé, měly nyní v akademickém systému hodnotu více bodů. Takže pokud publikujete příspěvek v jedné z publikací, jako je „Buletin absolventů a přátel Právnické fakulty Katolické univerzity v Lublinu“, získáte tolik bodů, jako byste něco publikovali v renomovaném mezinárodním časopise. A tak Czarnkovy články jako tento , v nichž argumentuje, cituje sama sebe, své kolegy, některé klasické filozofy a lidové knihy o tom, jak islám ničí evropskou kulturu, že „bez ohledu na to, co všichni říkají, přirozený zákon byl vždy a vždy bude, že základy Evropy jsou postaveny na křesťanství", mají nyní stejnou "hodnotu" jako například příspěvek o menším, ale významném astronomickém objevu publikovaném v už sto let vycházejícím astronomickém časopise.Doufám, že je jen otázkou času, kdy provládní média také získají vynikající akademický status. Proč by ne? S publikacemi, jako je nedávný sloupek Tomasze Sakiewicze „ Proč Pán Bůh miluje Kaczyńského“ , který začíná slovy „Samozřejmě jako hříšník nemám tyto znalosti od Pána Boha (...), ale skutečnost, že Jarosław Kaczyński může jednat podle Božích věcí takovým způsobem, že nikdo ani neví, že to dělá, mu určitě dává v nebi nějaké body navíc “…? Snad i školní děti dokážou napsat něco hodného akademického uznání - nedávno vydalo ministerstvo školství instrukce, jak správně psát eseje. Příkladem je téma „Proč dnešní mládež nemá šanci být tak velká jako generace, která zemřela ve varšavském povstání“ ...Ale možná je dobře, že se ministerstvo školství konečně snaží připravit studenty na trh práce? Protože pokud strana PiS zcela ovládne média, nebude místo pro lidi, kteří nechtějí psát podle vládních pravidel. A strana PiS teď jde po nezávislých médiích opravdu tvrdě: po nedávném nákupu většiny polských periodik státem ovládanou ropnou společností Orlen (viz ZDE ) si teď strana PiS vymyslela, že zavede daň z mediální reklamy. Pokud se tento plán uskuteční, budou už i tak jen těžce přežívající média muset platit daně ze svých reklamních příjmů (ne ze zisku z reklamy!), takže vláda bude mít ještě více peněz na to, aby je mohla pumpovat do své propagandistické mašinérie.Tuto daň samozřejmě budou muset platit i provládní média, ale pro ně to nebude nebezpečné. Za prvé, ta dostávají mnoho reklamy od státem ovládaných společností a institucí a všichni víme, že provládním médiím se neplatí za reklamu kvůli její propagační hodnotě, takže ty státní podniky nebudou mít problémy platit za reklamu nyní i ještě více. A reklama není jediným příjmem dřívějších veřejnoprávních médií - dostávají také koncesionářské poplatky od občanů (za současné vlády přísně vynucované) a velkorysé státní dotace.Ale i když můj názor na situaci v silniční nákladní dopravě v Anglii nemusí být tak důležitý, někdy oni ve svých pořadech opravdu musí mít nějakého odborníka. A dělají všechno pro to, aby toho dosáhli: poté, co s nimi odmítl mluvit novinář specializující se na Latinskou Ameriku, ukradli úryvky z kanálu YouTube, kde byl předtím hostem , a použili je ve svém vysílání ... A dokonce to prostříhali s ostatními lidmi, kteří v tom pořadu vystupovali...Pro mnoho Poláků, kteří museli jeden den sledovat pouze provládní média, to bylo jako studená sprcha. Není divu, že se TVP snažila udělat všechno, aby situaci zvládla. Zintenzivnili svoji propagandu, pokusili se protesty zesměšnit a poté se chlubili rekordní sledovaností v den, kdy neměli prakticky žádnou konkurenci (kupodivu, přesto se více Poláků rozhodlo sledovat prázdné obrazovky nezávislé televizní stanice než soukromou provládní stanici TV Republika provozovaná výše uvedeným Tomaszem Sakiewiczem). Byla také zprovozněna speciální telefonní linka, kam lidé mohli telefonovat a vyjádřovat podporu státní televizi TVP. Většina doprdelistických telefonátů se do vysílání dostala, kupodivu však ani jeden kritický hlas.Dokonce i hlavní opoziční strana Občanská platforma si uvědomila, že toto by mohl být den, kdy by měli začít jednat, a tak se začali její členové mezi sebou dohadovat, zda mají podpořit práva žen nebo ne, a pak někteří z poslanců přeběhl k jinému poslaneckému klubu. Tolik k jednotě opozice.Mezitím politici PiS přešli do protiútoku. Navzdory skutečnosti, že informace o vadných zbraních v armádě (více ZDE ) zveřejněné společností Onet se ukázaly jako pravdivé a výrobce je nyní musí stáhnout (všech 43 000) , Marek Suski přesto ten článek srovnal s nacistickou popravou zaměstnanců továrny na zbraně v Radomi v roce 1942:Jeho stranický kolega (a člen správní rady Institutu národní paměti) (polského ÚSTRU) Krzysztof Wyszkowski přirovnal server Onet k nacistickému periodiku „Der Sturmer“.Podle politiků PiS jsou nezávislá média v Polsku vlastněna v zahraničí a buď naši zemi podvracejí, nebo podléhají zahraničním zájmům. Podle jejich názoru tisk nedokáže najít zlatý střed, jímž je uctivá, přátelská kritika určitých činností doprovázená pozitivními a přátelskými radami. Proč tento takzvaný demokratický tisk, který spoléhá na zahraniční financování, nevidí, jak tuto zemi měníme k lepšímu? Proč nevidí, jak moc nám naše sociální programy pomáhají, jak moc jsme snížili nezaměstnanost, jak tvrdě pracujeme na obnovní morálky po chaosu, který nám zanechala předchozí vláda?A víte, co je nejhorší? Opravdu si to myslí. Nebudete mít problém najít citáty potvrzující slovo za slovem, to, co jsem napsal v předchozím odstavci. Děsivé však je, že samotné citáty, které jsem použil v předchozím odstavci, jsou ve skutečnosti staré 87 let. To jsou slova Josepha Goebbelse. Takže kdo teď vypadá jako nacista, pane Suski?