ČR: Země je v modu ohrožení národní bezpečnosti

V tom případě nechytli poslední vývoj, nové mutace kosí mnohem víc než dřív mladší ročníky a taky mnohem víc z nich zabijí.

16. února je Česko v přepočtu nejhorší na světě ohledně nových záchytů a to i přesto, že testujeme jen průměrně.

Je to fakt zvláštní, ale ohledně pandemie mám i při skoro 19 000 zemřelých pocit, že líp už bylo.

A co je nejhorší, - i tak si myslím, že nám nedojde, že viník současné pandemické situace není Covid sám, ale naše nezodpovědná volba.

Ta je příčinou, že naše země s mohutným zdravotnickým systémem se stala Worst in Covid, i když kašpar s červenou kšiltovkou tvrdil světu opak.

Naše fakultka měla včera poslední čtyři volná JIPová místa, jak je to dnes nevím, jsem po noční. Ale v nemocnici bylo dnes cca o 180 dalších infekčních pacientů více, z nich odhadem několik vyšších desítek šlo na JIPky.

Následovat bude i hluboká krize ekonomická, krize důvěry, nástup extrémistů, kteří dosud pro řešení situace neudělali vůbec nic a celkové rozfragmentování společnosti na patrně už neslepitelnou substanci.

A přitom by úplně stačilo se kousnout do října (co si jako myslíte, že bude jiného než stejně nic jako dosud, když se budeme chovat jakože Covid není) a v říjnu celou tuhle garnituru vykopnout a současně s tím vyzmizíkovat vliv Zemana na politiku...

Dnešní situace je jako hlášení z hlavního vůdcova stanu koncem dubna 1945:

Plošná opatření nefungují, virus se dále šíří. Rekordní týdenní nárůsty se nyní objevují i v okresech Plzeň-sever, Tachov, Písek, Jičín, Hradec Králové či Pardubic.

Epidemie je v bodu zlomu, v Česku se naplňuje rizikový scénář, přiznal šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek

„Když dostanu SMS od pana profesora, kterého tady nebudu jmenovat, ve znění: ‚Náš kraj obsazuje poslední JIP lůžko, žádáme koordinátory o pomoc,‘ tak mi není dobře. Toto není Portugalsko, to se nám nezdá, to nevidíme v televizi. ''

''Na pokraji kapacit je už i Praha. Nemocnice odmítají některé pacienty, desítky nemocných převezly sanitky jinam.''

Potvrzuju.

V osmi regionech se může podle ÚZIS kvůli šíření nakažlivější mutace vyčerpat kapacita jednotek intenzivní péče. V pěti už do konce února.

(Jinak řečeno, když Vás chytne žlučník, slepák, nebo si zlomíte nohu, můžete se jít klouzat i když nepatříte do rizikové skupiny. Nebo vaše děti.)

Nevakcinuje se i když tu vakcíny jsou.

Stát, který je řízen jako firma, hledá v situaci, kdy už umřelo tolik lidí jako je obyvatel Žatce, teprve distributory.

Kapacity nemocnic pro pacienty s koronavirem v Plzeňském kraji jsou naplněné. Všechny nové pacienty s covidem zdravotníci převážejí do zařízení v jiných krajích, zejména do pražského Motola.

Přetížená nemocnice v Sokolově nemohla včera přijmout nové pacienty s koronavirem. O víkendu jich hospitalizovala velký počet, přes 80, kapacity proto měla plné. Nové pacienty museli záchranáři převážet do okolních nemocnic.

Jak dlouho to ještě asi půjde? Čísla stále rostou.

Babiš, který zoufale odráží snahy Německa nám s kriticky nemocnými pacienty pomoci, oznámil, že v případě potřeby nám pomohou bratři z Visegradu, Maďarsko a Polsko.

Ministr zdravotnictví Blatný na ranní tiskovce vlády: "Připravujeme nemocnice na zahájení fungování systému nedostatku vzácných zdrojů ve smyslu prioritizace pacientů jako například u hromadných neštěstí."

Několik mediálních výstupů přímo z praxe:

Patoložka: Dneska tu máme 35 letýho kluka. Bez komorbidit. Covid pneumonka.

#covid19 A všichni ostatní mrtví přijatí za včerejší den -

„Máme i pacienty, kterým je 45 nebo 55 let, mají totálně zničené plíce, a umírají. A my s tím nemůžeme vůbec nic dělat. Je to frustrující,“ říká přednosta Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni Jan Beneš.

Patoložka. Moje dnešní embolka PCR covid+. Velký překvápko.

Trombembolus souvislej od pravý síně srdce přes kmen plicnice až po její malý větve v plicích oboustranně. Masakr.

Co nastane v nemocnicích?

Improvizace, heroismus s rizikem nedodržení lege artis postupů i u jiných dg než je C19 a vystavení se právnímu postihu, mezioborové obviňování ("my jsme na tom hůř"), vztek, úpadek morálky, nesoustředěnost, zanedbání péče.. A hlavně spousta zbytečných úmrtí a trvalých následků.

Jsem dočasně půjčená na covid standard. A je to masakr. Propouští se nedoléčení pacienti jen aby bylo místo pro další příjem. Dneska se takhle otočila čtvrtina lůžek. To není dobré.

Jednu noční při výpomoci na nižší jipce přijmu na HFNO, druhou noční už toho samého intubujeme na Aru. Kolegyním se odsouvají termíny druhého očkováni, ačkoliv pracujeme jen u covidů už od podzimu. Stále téměř plno, jako na kolotoči. Tolik zprávy z HK, hned vedle Chebu.

My jsme včera přijali vojáka (sportovec, nekuřák), 80 ročník, saturace 65-70% na 12+12 litrů, na airvu ztěží 85%.. Horší snímek plic jsem dlouho neviděla.. Dnes zaintubovaný a řešíme ecmo. A takových lidí máme čím dál víc. Na spaní jsem si musela dát lexaurin, už to nedávám.

Na predvcerejsi nocni na ARO mi volala mama, ze partnerovi jeji kamaradky, je osmy den s covidem stale hur, rozvoj zmatenosti, horecky, slabost...byl hospitalizovan na JIP, vcera na nocnj uz jsme si ho prelozili na ARO a je na UPV, prognoza velmi spatna.

Křehcí staříci s COVIDem na oddělení umírají rekordním tempem. Zrovna jsem vyzvedával 5 ampulí morfinu, bezprecedentní množství. Fakt NENÍ vhodná doba rozvolňovat.

Primátor Plzně naléhavě vyzývá občany k dodržování opatření, kapacity nemocnic dosáhly své hrany.

Malá osobní statistiku z ICU, z nemocnice kde pracuji. K dnešnímu dni máme na 18 obsazených lůžkách 5 pacientů mladších 55 let a to konkrétně ročníky (68, 76, 72, 70 a 95), buď zcela zdraví nebo kompenzované komorbidity, pouze nejmladší cys. fibroza.

V neděli umřel kolega, 65 let, bez komorbit.

Včera známý kněz, asi 60 let, totéž.

Dnes přišla zpráva, že umřel bratranec kolegyně, 44 let.

Malý příklad toho, jak funguje reálný život v době covidové:

Rodinná oslava k výročí svatby. Cca 20 účastníků.

5 z nich skončilo u nás v nemocnici, z toho 2 na ICU.

To jen, až zas někdo bude rozporovat, že si za to mnohdy můžeme sami.

Dnes zemřel na covid 40letý tatínek prvňáčka, kterého učí moje dcera. Bez táty zůstal i jeho 3letý bráška.

Další report z Covid - JIP:

Od rána druhý příjem, takže nám zbývá poslední místo.

Oba těžká covid pneumonie s nutností agresivní ventilace. U jednoho z nich nutná pronace.

Následná akutní plicní embolie s nutností trombolýzy.

Ne, vážně to není dobrý!

Přijímala jsem ho v pátek večer. "Paní doktorko, v mém věku... já už vím, že to může dopadnout různě," řekl mi poté, co si posteskl, že neví, kde tu potvoru chytil.

V neděli umřel.

Dneska jsem tady sama “sanitář”. První služba. Umyla jsem prvního pacienta a než jsem stihla umýt zbylých 15, tak zemřel. Můj první exitus. Následovala snídaně a stejný scénář. Druhý exitus během prvních dvou hodin. Asi potřebuju obejmout.

Při vyklízení věcí jsem u toho druhého našla vzkaz od manželky: “Drž se a brzy se uzdrav, ať se nám vrátíš domů. Miluji Tě.”

Země je v módu ohrožení národní bezpečnosti

