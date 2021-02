Úřední šiml zařehtal a bude zabíjet lidi

23. 2. 2021 / Jan Čulík

Nevypnutí továren v této krizové situaci totiž povede k daleko větším ekonomickým škodám, protože se rozšířením nákazy rozvalí celá ekonomika a infrastruktura. Matematičtí odborníci i epidemiologové po celém světě poukazují na to, že ekonomiku drasticky poškozuje odkládání lockdownů. Nejminimálnější ekonomické poškození státu zaznamenaly ty země, které zavedly přísný lockdown efektivně, rychle a bezodkladně. Na Novém Zélandě, na Tchajwvanu a v Jižní Koreji už lockdownu není zapotřebí, ty pandemii zvládly.







Tito lidé si neuvědomují, že je ČR na to nejhůře, nebo skoro nejhůře na celém světě? A že situace je neudržitelná?



- Městský soud v Praze zakázal Gymnáziu Na Zatlance distanční výuku a nařídil mu, aby obnovil běžnou výuku ve třídách s učiteli, píší Novinky. Odůvodnil to tak, že parlament zrušil nouzový stav.Ano. V nynější havarijní koronavirové situaci je to opravdu moudré rozhodnutí. Studenti se ve škole promoří, nákazu přinesou domů svým rodičm a prarodičům. Prarodiče zemřou, rodiče možná. V současnosti v důsledku drastického rozšíření britské varianty koronaviru v ČR končí na jednotkách intenzivní péče už i čtyřicátníci a třicátníci. Soudce, který tento verdikt vydal, žádné starosti ohledně toho, že řadu lidí zřejmě odsoudil k smrti, nemá. Ano, nouzový stav byl zrušen, takže soud má plné právo nařizovat situaci, které povede k umírání lidí.- Kdyby bylo zavedeno dočasné přísné uzamčení země a vypnutí továren, jak požaduje odborový předák Josef Středula, stálo by to Českou republika 70 miliard korun, běduje Petr Holub. Na to je jediná odpověď?