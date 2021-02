Katastrofa

24. 2. 2021

Půlhodinová výpověď o fatálním řízení krize v ČR, s novými mutacemi se mění skladba pacientů, během března budou mít v sokolovské nemocnici tolik nemocných jako běžně za celý rok. "Bohužel se pan exprezident už se potýká s poměrně vážnější fází demence. A pakliže to dobře přežije, tak ty jeho výstupy budou o to ještě důraznější. Bohužel on je člověk, který ovlivňuje spoustu lidí. A bude do toho ještě víc tlačit a bude lidi ovlivňovat ve smyslu, že žádný covid není." Prožili jsme si peklo, bouchne to všude. Bojujeme o padesátníky, říká primář Straka