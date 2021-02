COVID-19 jako paralela protektorátu a koncentračních táborů

Šmejdství a ubohost dezinformátorů nemají hranice

27. 2. 2021 / Bohumil Kartous

Současná situace zdravotnictví v pohraničí přirovnávaná k okupaci Sudet v roce 1938. Přednostně léčíme "nácky" a naši pacienti jsou převáženi do vnitrozemí a lékaře a sestry posíláme jako za "Hitlera do Reichu". Už zbývá jen zbudovat koncentrační tábory."







Toto je jeden z posledních dezinformačních narativů, které zachytili Čeští elfové a které se šíří mezi lidmi obecně zranitelnými nedostatečnou mírou informační gramotnosti.







covid-disidenty typu paní Lukáčové.

Nepochybně najde adresáty (a distributory) i mezi





Nestane se zřejmě dominantním vláknem diskursu, nicméně samotný fakt, že se tento lživý blud, za nímž je nepochybně záměr povzbudit odpor vůči Německu a nepřímo i proti EU (obecný cíl dezinformací), šíří zcela "svobodně", by měl být dalším varováním lidem, kteří doposud vnímají dezinformace jako druhořadý problém.







Distorze rozumu, vkusu i etiky v těchto blábolech je sice do očí bijící, nicméně to neznamená, že by u části společnosti - dnes často aktivní v odporu vůči covid opatřením - nenašla své nadšené příznivce.