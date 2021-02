Šíření nákazy v ČR se zrychluje, vláda montovny stále odmítá uzavřít

27. 2. 2021

„Člověk se tomu nemůže poddávat,“ shrnuje většinový názor starší muž na vozíčku bez respirátoru před obchodem v Dolním Rychnově. Je přesvědčený, že roušku ani respirátor nosit nemusí. Víru v to, že lidem zas tolik nehrozí, sdílí i oslovení lidé v Kraslicích. „Čeho se máme bát?“ vrací otázku jeden z mužů. „To se zbytečně medializuje.“ Václav má jasno v tom, že je to „všechno byznys“. Nejpříkladněji dodržuje povinnost nosit zakrytá ústa a nos skupinka romských dětí.

Česko je stále globálně NEJHORŠÍ co do počtu nových nákaz per capita:

- Joe Biden varoval Američany, že počet nákaz a hospitalizací v USA může zase začít v důsledku vzniku nových variant. Zdůraznil, že "teď není čas na to přestat být ostražitý". Za poslední tři dny v USA počet nákaz ve srovnání s minulým týdnem zase stoupá.- Britští ministři a vědečtí poradci vlády apelují na veřejnost, aby i nadále dodržovala přísná karanténní opatření, navzdory velkému úspěchu britského očkovacího programu. "Nzničte to teď, už jsme tak blízko," prosil Brity v televizi Jonathan Van-Tam, náměstek hlavního vládního zdravotníka pro Anglii. Britská vláda potvrdila, že do července chce očkovat alespoň první vakcínou všechny britské dospělé. Británie v pátek zaznamenala 8523 nových nákaz a 345 dalších úmrtí. Celkem zemřelo v Británii na koronavirus 122 415 osob. V pátek bylo očkováno v Británii 485 720 lidí a celkem bylo v zemi naočkováno 28,7 procent obyvatelstva, ve Skotsku více neež 33 procent. ZDE - Britské zdravotnictví čelí kritice od nové organizace pozůstalých, že více než 39 000 pacientů britských nemocnic od srpna 2020 bylo v nemocnicích nakaženo covidem a zemřelo, přestože nemocnice ujišťovaly, že jsou sterilní. ZDE - Rusko zaznamenalo dalších 11 534 nákaz, v Moskvě 1825, celkem registruje Rusko 4 234 720 nákaz od začátku pandemie. Za posledních 24 hodin zemřelo v Rusku dalších 439 osob, celkem na koronavirus v Rusku zemřelo 85 743 lidí.- Brazilské hlavní město Brasilia vstoupilo v pátek na 24 hodin do "totálního lockdownu". Nákaza se tam totiž zhoršuje a hrozí zahltit nemocncie.- Pokles míry nákaz v Izraeli se zastavil a začal zase stoupat směrem k číslu R 1 poté, co Izrael po šestitýdenním lockdownu otevřel ekonomiku.Nigérie a Honduras mají dostat své první vakcíny z programu Covax,- Irsko přidalo 13 většinou jihoamerických a středoamerických zemí na seznam zemí, odkud přijíždějící osoby musejí jít v Irsku na čtrnáct dní do povinné karantény.