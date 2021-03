Koronavirus: Nezaznamenali jsme pandemii takového rozsahu kratší než 2-3 roky

3. 3. 2021

Může to pro některé znít nepřijatelně a není to to, co by lidé chtěli slyšet, ale skutečností je, že jsme nikdy nezaznamenali pandemii takového rozsahu, která by skončila dříve než za dva až tři roky. Ve skutečnosti je docela pravděpodobné, že některé části světové populace nebudou vakcinovány další čtyři roky.

Vzhledem k tomuto dlouhému časovému rámci je zřejmá důležitost toho udržet míru přenosu co nejnižší a zajistit, aby lidé mohli pokračovat v každodenním provozu.

Země, která to zvládla dobře a dál to zvládá je Nový Zéland vedený Jacindou Ardernovou. Od počátku dával jasně najevo, že jsou v tom všichni společně, došlo ke stanovení jasných cílů a vládní sdělení byla zřetelně formulována.

Obecně jsem optimistou, ale budeme svědky malých vln infekce a čekání na vakcínu v některých částech světa přinejmenším do roku 2025. Také se můžeme dočkat nových variant, které si vynutí novou vakcinaci.

Mou velkou obavou ohledně globální situace je, co se stane, pokud vlivné země budou sledovat přístup rozdělující svět na dvě vrstvy, majetné a nemajetné. Pokud k tomu dojde, některé státy budou odříznuty od zbytku světa, bída se zhorší a vzniknou místa, kde se v infikovaných populacích objeví nové varianty.

Ty by se pak rozšířily nazpět do dříve proočkovaných bohatších zemí a infikovaly je znovu rezistentními kmeny.

Je v zájmu všech přijmout přístup odpovídající "jednomu světu" a vakcinovat všechny co nejdříve.

Celý text v angličtině: ZDE