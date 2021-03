Neuvěřitelně, ČR odmítá očkovat své nejohroženější občany

4. 3. 2021

Zkoušeli jsme, plni nadějí a dojetí nad moudrostí státu a náčelníka BergamoBabiše, registraci a rezervaci v systému rezervatic, ovšem jen do smutného okamžiku prozření (v mém případě proslyšení), než jsme narazili na otázku věku. Systém neústupně a nelítostně trval na tom, že věk musí být víc než 70+, a tudíž se chronický pacient opět může s ladným sardonickým úsměvem stáhnout do bažiny smutku a čekat na další počin rytířů z Blatníku.

Přibližně před měsícem jsme vysílali Rozhovor Britských listů s Petrem Harašímem z Orlové. Podrobil se trojnásobné transplantaci orgánů, po které má nefunkční imunitní systém, a je stojí tedy v první linii lidí, ohrožených koronavirovou pandemií na životě. Když jsme se v jeho věci několikrát obrátili na tiskovou mluvčí českého ministerstva zdravotnictví Barboru Peterovou, kdy bude pan Haraším a lidé jako on očkováni, na opakované dotazy nereagovala.





Moudře poučen, lékařskými kapacitami, vím, že pro transplantované pacienty by se nemělo užít vektorové, dvouvektorové a živo oslabeno virové či virově inaktivované vakcíny, a je tedy nutné aplikovat nové mrna vakcíny…a jak správně předpokládáte, kolonka či paletka na výběr vakcíny v registraci/rezervaci nět a ničevo.

Praktický lékař zatím nijak nereagoval a dle posledních informací k praktikům stát rozváží pouze vektorovou Astru.

Ikem reagoval takto:



Dobrý den,

v současné chvíli očkujeme určitou věkovou a anamnestickou skupinu dle nařízení vlády a vedení IKEM.

Věříme, že se v závislosti na dodávkách vakcín budou tyto skupiny nadále rozšiřovat…konec citace.

Jakou věkovou skupinu a jakou anamnestickou skupinu na Ikemu přednostně očkují, se ovšem hloupý dotazovatel nedozví, natož, aby se konečně v zemi babišismu a zemanismu relevantně dozvěděl, kdy by tak teoreticky mohl očekávat alespoň rámcové vysvobození z covidového claustrumu. Co se ovšem takto hloupý dotazovatel mimo záznam dozví, je to, že pokud si vakcínu sežene sám, tak ho s radostí naočkují.

Včera večer pak na portálu irozhlas vyšel článek o tom, že vláda nemehel bez bázně a hany hodila prioritní skupiny chronicky nemocných pacientů do zatracení.

Dnes na fóru vyšla zpráva, že nám tady někde poletuje cca 500tisíc smutných osiřelých vakcín, doplněná o „kampaň a účelovku“, že ty počty a skupiny přednostně naočkovaných taky nesedí.

Navíc včera ještě web iDnes přinesl slibnou zprávu o tom, že zdravotník miliardář Sehnal si sehnal bumážku s potvrzením, že je zdravotník a vnuceným naočkováním zachránil svým ctnostným skutkem dalších několik mrtvých. Tolik statečnosti, morálky a cti bych u české oligarchie nikdy nečekal. Z papalášů se nám v době covidové stali zdravotníci tělem a hlavně duší.

S pozdravem je Petr Haraším



https://www.forum24.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-nedrzi-svuj-ockovaci-plan-pres-40-vakcin-lezi-ladem-pul-milionu-lidi-by-mohlo-dostat-davku/

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/chronicky-nemocni-otevreni-dopis-ockovani-proti-koronaviru-vakcina-registrace_2103031817_gak





PS. Po vydání tohoto textu Petr Haraším dodává:









Právě teď se mi ozvala má doktorka z Ikem… Citace: Dobrý den, Ta zpráva z našeho očkovacího centra zní asi příliš obecně, ale probíhá to tak, že se podle dodávek vakcíny prioritně očkují všichni transplantovaní pacienti, jsou pozýváni podle věku, tento týden pokud vím pacienti kolem 60 let, poté jsou na řadě padesátníci a tak dále, jde to docela rychle a efektivně, jakmile se bude blížit možnost zaočkovat vaši věkovou skupinu, ozvou se Vám.

Připomínám, že již jste v té prioritní skupině - transplantovaných pacientů, jen to jde podle věku, a víc to urychlit nedokážeme, je to omezené tím, jak rychle nám dodávají vakcíny. Pokud byste měl možnost být zaočkován dřív u vás, určitě ji využijte.