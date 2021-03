Britské zdravotnictví bude zřejmě čelit po pandemii milionu pacientů s dlouhým covidem

5. 3. 2021





Zdravotnictví ve všech zemích světa si budou muset poradit s velkým počtem lidí s dlouhododobými ochromujícími zdravotními problémy



Čelní lékaři v Británii připravují tamější zdravotnictví na skutečnost, že po ukončení pandemie bude čelit tzv. dlouhému covidu až milion lidí. To obrovským způsobem zahltí už tak zahlcené zdravotnictví.



Dlouhý covid je závažný problém, který postihuje obrovské množství pacientů a zdravotnictví mu bude čelit po mnoho let, varoval jeden britský zdravotnický expert.

Objevují se signály, že zdravotnictví má už nyní problémy a nedokáže plnit poptávku po lékařské péči pro velké množství pacientů, kteří stále mají příznaky, jako je vyčerpání, mozková mlha, bolesti na prsou a dýchavičnost. Trpí jimi stále mnoho měsíců poté, co byli nakaženi covidem.Lékaři mají obavy, že nedostatek zdravotníků, nutnost vyřídit obrovské množství čekatelů na chirurgické zákroky, které se vytvořily během pandemie, kdy zahlcené nemocnice nemohly řádně fungovat, a nápor na existující léčebná oddělení pro nemoci srdce a plic povedou k omezení péče, kterou může zdravotnictví poskytovat.Dlouhý covid bude pro zdravotní systémy v mnoha zemích světa závažný problém. Britské zdravotnictví o tom ví a zakládá kliniky pro léčbu dlouhého covidu. Avšak těchto případů bude obrovské množství a zdravotnictví je budou řešit doslova dlouhá léta.Z dosavadních informací vyplývá, že 20 procent lidí, kteří byli nakaženi covidem, má příznaky ještě měsíc po nákaze a 10 procent nakažených je dlouhým covidem ochromeno - často velmi vážně - ještě po třech měsících. Nejpostiženější jsou ti pacienti, kteří byli v nemocnicích na ventilátorech, avšak, dlouho trvající příznaky mají i mnozí lidé, kteří nebyli hospitalizováni.Jeden britský lékař anonymně informoval: "I když v Británii měly oficiálně covid asi 4 miliony lidí, ve skutečnosti jím bylo nakaženo asi 8-9 milionů. Jestliže má 10 procent z nich dlouhý covid, pak to bude skoro milion lidí, a to je obrovský počet."V současnosti má v Británii dlouhý covid asi 300 000 lidí. Tento počet stoupne, vzhledem k vážnosti druhé vlny pandemie.Podrobnosti v angličtině ZDE