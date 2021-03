Maďarsko: FIDESZ opustil klub Evropské lidové strany

8. 3. 2021

Maďarský premiér Orbán ve středu oznámil, že europoslanci jeho strany FIDESz opustili parlamentní skupinu Evropské lidové strany (EPP) poté, co strana schválila sadu nových mezinárodních regulací. Politici FIDESZe uvedli, že ještě bude předmětem diskuse, zda také odejít z EPP jako strana.

Provládní komentátor Zsolt Bayer z listu Magyar Nemzet považuje záležitost za důvod k oslavě. Podle něj se EPP přizpůsobila liberálním a levicovým hodnotám, místo aby bránila tradiční identity a národní cítění. Podle něj v době existenciálních krizí musejí "normální lidé, konzervativci, křesťané, nacionalisté, antiglobalisté a národní levicové strany spolupracovat" na zastavení globalizace, progresivní genderové ideologie, migrace a `Sorosova plánu` podporovaného mainstreamovými levičáky, liberály a dokonce i EPP.

Tamás Rónay v listu Népszava má za to, že FIDESZ ztratí velkou část svého mezinárodního vlivu, protože je velmi nepravděpodobné, že by maďarská vládní strana mohla vytvořit antiimigrantskou, populistickou, ultrakonzervativní skupinu v europarlamentu, která by se mohla měřit s EPP. Podle Rónaye se Orbán stává stále izolovanějším nejen v rámci EU, ale také v regionu, když Slovensko a Česko vykazují jen vlažný zájem následovat příklad Polska a Maďarska.

V levicovém listě 24.hu Zsolt Kerner považuje rozhodnutí FIDESZe za "ošklivou porážku Viktora Orbána". Podle něj vládní strana udělala vše, aby mohla v EPP zůstat, ačkoliv Orbánovy populistické a pravicové názory nejdou dohromady s umírněnými názory EPP. EPP odchod maďarské vládní strany oslabí, ale současně znamená větší jednotu poslaneckého klubu.

Celý text v angličtině: ZDE