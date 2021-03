Čtvrtina českých učitelů a více než 40 % českých učitelů do 34 let zřejmě disponuje slabou občanskou gramotností

Skutečně je s učiteli v ČR vše v pořádku?

11. 3. 2021 / Bohumil Kartous





Více než 40 % českých učitelů do 34 let zřejmě disponuje slabou občanskou gramotností. I tak by se dal interpretovat dílčí výsledek z průzkumu provedeného mezi českými učiteli, který agentura Focus provedla pro Jeden svět na školách, komplexní projekt Člověka v tísni.