Bolsonaro vyhrožuje: „V Brazílii je velmi snadné vytvořit diktaturu, stačí mi, abych použil svou propisku“

12. 3. 2021 / Fabiano Golgo





Brazilský prezident Jair Bolsonaro je zoufalý, že byla obnovena Lulova politická práva, a zároveň i z toho, že je považován v boji proti covidu-19 za největšího světového páriu. Proto vyslovil ve svém televizním projevu učinil mnoho hrozeb. „Jsem proti tomuto lockdownu, zlobím se, možná je načase, abych převzal kontrolu, protože uzamčení země zabije víc lidí než pandemie,“ řekl a dodal, že „já jsem ten, kdo je velitelem ozbrojených sil a nedovolím jim, aby pomáhal při lockdownu, vlastně jich mohu použít k jeho zrušení“.

Pokračoval slovy: „Jsem jediným zastáncem naší svobody, v současnosti jsem nejdůležitější osobou v Brazílii, jsem jediným garantem demokracie v této zemi“. Dospěl k závěru, že „rozhodují občané a pokud budou občané chtít, abych převzal plnou kontrolu, udělám to, protože demokracie je vláda lidu, nikoli Kongresu a Nejvyššího soudu. Dostal jsem 57 milionů hlasů, takže to jsem já, kdo bude vládnout tomuto národu, ne nějací nevolení soudci nebo poslanci, kteří získali jen pár tisíc hlasů. Budu to opakovat: je velmi snadné zavést tu diktaturu. “



"Lidé nemohou chodit do kostelů. Nemohou jít na fotbalový zápas! Guvernéři by neměli mít právo zavírat kostely a stadiony! V tuto chvíli jsem já tou nejdůležitější osobou. Jsem loajální k lidu." Je čas tento nesmysl ukončit! “



„Hladový člověk zešílí. Lockdownem Brazílii ničíme. Předvídám v Brazílii vážný problém, nechci říkat, jaké ty problémy jsou, protože nechci, aby říkali, že povzbuzuji násilí, ale budeme mít před sebou vážné problémy, "řekl.„ Pouze já mohu zaručit naši svobodu, jsem garantem demokracie. " K čemu se tento virus vzhledem k situaci v Brazílii zneužívá? Utlačuje vás, ponižuje vás, snaží se zničit mou ekonomiku. “



Bolsonaro zaútočil i na Lulu. Nazývá ho „carniça“ (mršina). Vyjádřil se: „Carniça řekl, že mám astronauta jako ministra vědy a technologie a že by mě měl poučit, že Země není placka. Astronaut byl ve vesmíru, ale já jsem tam nebyl a jediné slovo, které beru, je slovo lidu. Lid je mým vůdcem, dělám to, co si lid přeje. Takže pozor: Jsem nejvyšším velitelem ozbrojených sil, jsem nad všemi generály, jestliže nebude generál dělat to, co já chci, přestane být generálem. No, Nejvyšší soud by neměl zapomínat, že pokud bude dělat chyby, budou muset za to zaplatit. A také poslanci. Pokud dojde k chaosu, budu muset jednat, ale jedině jménem lidu, to jwe můj nejvyšší vůdce. Ti, kteří kritizují revoluci v roce 1964 a slavný vojenský režim, který jsme měli do roku 1985, by si to měli dvakrát rozmyslet, měli by se rozhodnout, zda opravdu chtějí to období kritizovat. Rozhodněte se. Nebudu vám říkat podrobnosti o tom, co možná udělám.“



Bolsonarův výlev pokračoval: „Používají tento virus k tomu, aby vás utlačovali, ponižovali, rozbíjeli ekonomiku. Čím více na mě útočí, touto zbabělou formou, oslabují naši společnost, naši demokracii, ale jestliže ji budou dál oslaovat, budu jim muset ukázat svou sílu. Jak tuto situaci vyřeším? Jediné, co potřebuji, je zelenou od lidí. Vezmu si ssvou propisku a řeknu Shazam! A to je vše, stanu se vaším diktátorem. Ale nebudu osamělým diktátorem, tento boj je ve jménu lidu. “



Zároveň Bolsonarův syn Eduardo, jemuž Bolsonaro říká Nula tři (03), vyhrožoval novinářům během letu z Izraele, kam se údajně jel podívat na výzkum zázračného postřiku proti covidu-19, že jim nafackuje, pokud budou trvat na tom, aby si nasadil roušku. Řekl jim, ať si ty roušky dají do prdele. Téhož dne vypli Bolsonarova syna zvaného Nula Dva (02), Carlose z virtuální videokonference městské rady v Riu de Janeiru, protože na přítomné začal křičet, že to jsou všechno nepřátelé lidu.



Je více než zřejmé, že Bolsonaro připravuje půdu pro puč. Je to jeho jediná naděje jak zůstat u moci poté, co se Lula stal nyní jeho politickým soupeřem. Bolsonaro byl zahnán do kouta v důsledku řady korupčních skandálů jeho synů, i proto, že brazilský Nejvyšší soud neustále ruší Bolsonarovy destruktivní dekrety i tím, že nemá dostatečnou podporu v parlamentu. Bolsonaro zjevně připravuje pokus o to, co se pokusí prezentovat jako „převrat lidu“ - che tak zachránit ekonomiku před lockdownem.





Možná se chystá v Brazílii vyvolat požár tak, jak to dělají populisté, „jménem lidu“.







