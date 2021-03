Británie v lednu 2021 zaznamenala kvůli brexitu čtyřicetiprocentní pokles svého vývozu do EU

13. 3. 2021

Foto: Množství dokumentace, potřebné nyní k vývozu zásilky z Británie do EU





Britští vývozci jsou drasticky postiženi brexitem. Johnsonova "dohoda o brexitu" proměnila britské přístavy v chaos a způsobila, že britský vývoz do EU v lednu poklesl o 40,7 procent. Vzhledem k tomu, že 40 procent celkového vývozu Velké Británie je do EU, znamená to pokles celkového britského vývozu o skoro 20 procent. Je to katastrofa. Britský vývoz do EU poklesl v lednu 2021 o 5,6 miliard liber (168 miliard Kč).Dovoz do Británie z EU poklesl o 28,8 procent, tedy o 6,6 miliard liber (198 miliard Kč).