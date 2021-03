"Počítače jsou senzační!" Britské osmdesátníky přiměl koronavirus, aby se dali na internet

11. 3. 2021



Devětasedmdesátiletý Jim Whelan před pandemií počítač skoro vůbec nepoužíval. "Nyní na počítači dělám neuvěřitelné věci," řekl Whelan, bývalý herec z populárního britského televizního seriálu Coronation Street. Před pandemií jezdil po organizacích ve své komunitě a pořádal přednášky o své padesátileté zkušenosti herce.



"Před pandemií jsem ani nevěděl, co je to Powerpoint, a teď sám natáčím čtyřicetiminutové pořady, které posílám organizacím po celé Británii, které chtějí slyšet mé zákulisní drby z natáčení seriálu Coronation Street," vysvětluje. "Je to opravdu neuvěřitelné. Ty pořady si dělám úplně sám, bez režiséra, bez kameramana, bez osvětlovače, bez velkého štábu, s jakým se natáčejí televizní pořady. Dělám to úplně sám, jen na laptopu."

"Před pandemií jsem se internetu tak trochu bál," říká. "Google jsem nepoužíval. Bál jsem se všech těch různých podvodů na internetu. Ale když moje místní organizace Probus přešla na jednání na internetu, přidal jsem se a musím říct, počítače jsou něco senzačního!" Matthews se naučil zacházet se Zoomem natolik, že nyní dělá přednášky svému klubu Probus v městě Cirencester.







"Zajímám se o rodinnou historii a zjistil jsem, že se dá online dělat spousta výzkumu," řekl. "Je neuvěřitelné, co tam všechno je. Zajímám se taky o fotografování a zjistil jsem, že můžu fotografovat svým iPhonem, natáhnout ty fotky na internet a různé je upravovat nejrůznějšími zajímavými způsoby. Zjistil jsem taky, že svoje naslouchadlo můžu prostřednictvím Bluetooth připojit na svůj IPhone a k televizi, což naprosto zlepšilo můj životní styl. Budu tyhle všechny znalosti samozřejmě dál používat i po pandemii."









Podrobnosti v angličtině ZDE

Whelan se také naučil jak nahrávat svá vystoupení pro konkursy na herecké role ve filmech. "Mám dokonce i teď své vlastní internetové stránky .""Poučit se o nekonečných možnostech onlinového světa mě doslova zachránilo. Za poslední rok jsem se toho tolik dověděl o moderním světě. Otevřelo mi to celou Británii. Mohu nyní přednášet prostřednictvím Zoomu i organizacím ve Skotsku, kdežto předtím jsem byl omezen vzdáleností 25 km od místa, kde bydlím, protože to bylo nejdále, kam jsem mohl osobně autem zajet."Whelan není jediný. Pandemie přiměla starší lidi po celé Británii, že začali používat počítačů a internetu.Rita, 84, před pandemií vůbec počítač neměla. "Koupily mi ho dcery, abych mohla nakupovat na internetu a nemusela chodit do obchodů. Chvíli mi to trvalo, než jsem si na to zvykla, ale jsem prakticky založený člověk a nových věcí se nebojím, a když jsem se to naučila používat, vidím, že je to senzační."Poté, co zvládla nakupování na internetu, rozhodla se začít používat Zoom, když sbor, do kterého chodila zpívat, začal pořádat zkoušky koncertů na internetu. "Pak jsem se rozhodla zkoumat, co ještě mohu na internetu najít, a objevila jsem Univerzitu třetího věku" . "Dělám tam nejrůznější kursy v oborech, o kterých jsem vždycky chtěla vědět víc, ale nedostala jsem se k nim. Opravdu to pro mě naprosto změnilo zážitek lockdownu: nebyla jsem vůbec tak osamělá ani jsem se nenudila, jaké by to bývalo, kdybych neměla ke zkoumání všechny tyto senzační nové světy."Syd Matthews, 85, je internetem "fascinován" - před pandemií se musel ptát svých dětí, jak se zapíná počítač.