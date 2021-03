N9: nová, nakažlivější varianta koronaviru z Brazílie je potenciálně odolná vůči vakcínám

13. 3. 2021 / Fabiano Golgo





Podle vědců z brazilské Národní vědecké výpočetní laboratoře (LNCC) byla v zemi objevena ještě další varianta koronaviru, zvaná N9. Může být imunní vůči vakcínám a obtížněji diagnostikovatelná než varianty P.1 a P.2. Kromě toho nová mutace také vykázala vyšší stupeň šíření nákazy.





Koronavirus N9 byl nalezen ve 3 procentech vzorků, které byly analyzovány. Práce byla přijata k publikaci ve vědeckém časopise Genomic Epidemiology a byla provedena na základě genetického sekvenování a analýzy 195 vzorků od pacientů s covidem-19. Ty vzorky byly shromážděny z 39 obcí v pěti státech tak vzdálených od sebe, jako je Česká republika od Turecka nebo od Sibiře - Amazonas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte a Rio, což představuje velmi rozsáhlé rozšíření.



Vzorky byly shromážděny mezi 1. prosincem a 15. únorem 2021 od jedinců ve věku od 11 do 90 let, což znamená, že už tato varianta viru existuje už nějakou dobu a nakonec pronikne i do ostatního světa, zejména proto, že populistická křesťansko-fundamentalistická ultrapravicová vláda Jaira Bolsonara je neústupná při svém popírání, že nošení roušek je důležité, a infikuje miliony svých stoupenců nedůvěrou k vakcínám.



V první polovině roku 2020 dominovaly pandemii v Brazílii dva kmeny: B.1.1.28 a B.1.1.33. Varianty P1 a P2 se odvodily z varianty B.1.1.28. V současné době je dominantní v Brazílii varianta P2. Ale P1, varianta z Amazonu identifikovaná na konci loňského roku, se šíří rychle. Nová varianta, N9, je odvozena od varianty B.1.1.33.



S více než dvěma tisíci novými úmrtími na covid-19 denně je Brazílie dnes považována za globální epicentrum pandemie a za „továrnu“ nových variant Sars-CoV-2. S nekontrolovaným přenosem nemoci a extrémně pomalým očkováním hrozí, že se v zemi bude objevovat stále více nových variant, varují vědci.



Pozn. red.: Vzhledem k tomu, že Brazílie má 211 milionů obyvatel, 2000 mrtvých denně je téměř o polovinu méně, než kolik lidí umírá na koronavirus per capita nyní v České republice.

0