ODS klesá na úroveň malé strany ve srovnání se sněhovou koulí pirátů a STAN

15. 3. 2021 / Boris Cvek

Že budou voliči odcházet od Ano ke STAN, by mne nikdy nenapadlo. Ano je nyní už jen na 20,5% (ještě v září to bylo 27,5%), piráti vedou s 22% a stávají se podle těchto dat nejsilnější stranou v ČR. V koalici s hnutím STAN pak mají 34%. Pokud by si voliči vybírali mezi koalicemi, Ano získá 22%, bylo by tak na druhém místě, a koalice Spolu (ODS, TOP09 a KDU-ČSL) by následovala na třetím místě se 17,5%. SPD se pohybuje kolem 10-11%, ČSSD a KSČM jsou kolem 5%.

Kdo by to byl kdy řekl, že hnutí STAN bude mít samo téměř stejnou podporu veřejnosti jako ODS a TOP09 dohromady? V Otázkách V. Moravce byla zveřejněna čerstvá data ve dvou verzích: jednak data pro samostatné strany, jednak data pro koalice. STAN má 13%, ODS 9,5% a TOP09 5,5%. Růst STAN přitom prý, podle téhož výzkumu, lze připsat odchodu voličů, těch mladších, od Ano právě ke STAN.





Paradoxně se koalice pirátů a STAN dostává do situace, kdy by ji vyhovoval systém počítání mandátů z roku 2017, protože by mohla pomalu začít pomýšlet na vládu bez dalších formací. Nutnost přibrat ODS, KDU nebo TOP09 by mohla být velkým problémem. Lepší je v pozici lídra volební soutěže postupně vzít voliče právě i těmto stranám. Efekt sněhové koule se může plně rozvinout. Naděje na skutečnou změnu a touha volit vítěze splývají. Piráti ještě nikdy premiéra neměli. ODS se naopak postupně dostává do pozice malé strany, které nemusí vyjít ani společná vláda s Ano. Leda by její ztráty dokázal saturovat pan Okamura jako „třetí vzadu“.

Samozřejmě za pár měsíců může být všechno jinak. Nezdá se však, že by se Andrej Babiš dokázal dostat zpátky do hry – a pokud jeho voliči odcházejí ke STAN, těžko je naláká zpátky populismem nebo aliancí s prezidentem Zemanem. Vrátí se k roli o něco více prozápadního muže místo sázky na Zemana a Orbána? A pomůže mu to? Myslím, že všechno, i on sám, je nyní proti němu. Úspěch bude, když svůj pád zvládne bez dalšího šíření chaosu a zmítání se ve vlastní bezmoci.