Nepravdy Karla Janečka o koronaviru

K tomu ještě vyjádření dalšího matematika, Ondřeje Šteffla, z komentáře pod Kulvaitovým postem:





“V jiném vláknu jsem k textu K..Janečka napsal: Nepochybně zajímavé, zejména výčet škod způsobených lockdownem je pečlivý.







Vidím ale dvě chybičky:







1. Covid zkracuje životy nejen smrtí, ale a) samotnou dobou nemoci a hlavně b) dlouhodobými následky, které zatím moc neznáme, ale dost možná se týkají až poloviny všech, co nemoc prodělali. A tady půjde o zkrácení životů o roky.







Takže úvaha s účelovou funkcí zajímavá, ale musí se udělat pořádně. (Že by konfirmační zkreslení?) :-))







2. Účelová funkce jako suma je v současném světě nepřijatelná! Nelze zabít jednoho člověka (zkrátit jeho život o 30 let) proto, že to třiceti dalším prodlouží život třeba o deset let. To bychom losovali, koho obětovat kvůli transplantaci orgánů.





Lockdown je mj. snaha rozložit "náklady" mezi víc lidí, podobně jako z daní financována podpora krachujícím podnikům.







3. "Přijměme smrt jako součást života a budeme schopni žít hlubší životy bez strachu." píše 47letý Janeček (s rizikem smrti řádu 1:10000).







Má zřejmě na mysli smrt někoho jiného.







Takže pro mě ve výsledku je to HNUS zabalený do sofistikované argumentace, o to nebezpečnější.”