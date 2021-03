Covid v ČR: Vláda odborníků stále ignoruje očkování lidí bez imunity

17. 3. 2021

Server iRozhlas a další informační zdroje přinesly potvrzení toho, o čem jsem zde na BL psal již koncem ledna. Stát z nepochopitelných důvodů odkládá, mění a záměrně zamlžuje vakcinaci proti covidu19 u chronicky nemocných pacientů. Vše kolem očkování je zahaleno do mlhy, kterou by záviděl i mistr Rákosníček a změny jsou divočejší než divoké sny Maxipsa Fíka. Ještě koncem února se živě hovořilo a psalo o tom, že od prvního března se budou registrovat i chronicky nemocní pacienti, kteří mají zájem se naočkovat proti covidu 19. Samozřejmě, že od prvního března se nic takového neudálo, takto se v Babišzemi nepracuje. Registrovat se smějí jen kohorty 80+ a 70+, ale chronicky nemocní se zaregistrovat, a tudíž dostat se ke kýženému očkování opět nemohou. Nejprve byl klid a prázdnota, ale pak musel s pravdou ven samotný ministr zdravotnictví. Chronicky nemocní byli se vší parádou vypoklonkováni ze systému registrací a byli odkázáni na praktické lékaře.

Stále kvoká, stále kvoká… tak by to mohl dnes na adresu vlády odborníků říct filmový docent Chocholoušek, píše Petr Haraším, slepec a pacient po trojnásobné, kombinované transplantaci, bez imunity.

Šonka od praktiků říká, že praktici ví, jak na chronicky nemocné pacienty, pacientské organizace zas tvrdí, že praktici nic takového nevědí, že nemají přehled o tom, které skupiny pacientů by měli očkovat přednostně. Obě skupiny se pak shodnou, že je to vlastně jedno, poněvadž stejně praktici nemají čím očkovat, i kdyby chtěli. Praktik může teoreticky očkovat pouze Astrou, ale ani tu většinou nemá - a pokud má, tak očkuje ročníky výše zmíněné a na chronické pacienty se meducíny nedostane.





Ministerstvo zdravotnictví vyřadilo chronicky nemocné ze systému registrací hlavně proto, aby nechroničtí „lumpové a hovada“ nezneužili báječně vybudovaný a státně vyznamenaný registrační systém a nehlásili se do něj jako chronicky nemocní. Z toho pak vyplývá nelichotivý závěr, že chronicky nemocný pacient musí posečkat, nezoufat a hlavně pochopit fakt, že by chronicky zdravý podvodník mohl teoreticky zneužít dobrotu státu, což stát ovšem nemůže dopustit a musí tomu něco obětovat… a obětuje pochopitelně nějakou tu nejrizikovější a nepotřebnou skupinku.







A takto to pak mluvčí ministerstva zdravotnictví zazdí. Citace iRozhlas: dle mluvčí resortu zdravotnictví Barbory Peterové mají chroničtí pacienti pro ministerstvo „vysokou prioritu“.







„Průběžně s nimi komunikujeme, a to standardními cestami… atd.





Já osobně jsem se po týdnu dovolal svému praktikovi. Od konce ledna žádná změna. V papírovém seznamu páté generace s osmi qubity jsem snad stále prý někde zapsán. Lékař se nechá poroučet, ale kdyby měl čím, tak by očkoval kohorty 80+ a 70+ a na chronicky nemocné pacienty nemá čas ani náladu. Ministerstvo však trvá na tom, že právě praktici jsou zdatně a odborně seznámeni s anamnézou chronicky nemocných pacientů a že jen a právě jen oni mohou tyto pacienty řádně proočkovat. Podle jiných informací může a měl by praktický lékař pacienta zapsat do systému ISIN, ale to vše jaksi běží bez jakékoli kontroly a informovanosti dotyčného pacienta.







Aktuálně se nyní objevila zpráva, že náš udatný a statečný agropremiér Babiš naléhal (co to?) na ministra Blatného a chronicky nemocní se budou opět moci registrovat do CRS, kde zadají speciální kód, který jim někdy v budoucnu přidělí jejich praktický či ambulantní lékař, pochopitelně takový kód bude muset býti poslán poštou a doporučeně. Chtělo by se zvolat juupíí, avšak pozor: koncem února jsme si to již jednou zažili. Co bude s pacientem, který je již zaregistrován v CRS nebo v ISINu nebo papírovém seznamu pod květináčem na parapetu, nebo kdekoli jinde kýmkoli jiným, se zatím neví, ale dle dobrých mravů této vlády pomaže takový lump s velkou ostudou na konec očkovací fronty a bude ještě rád, že nedostane nějaký delší distanc za pokus o chronický podvod.







Včera pan Hřib opět a znovu poukázal na fakt, že vakcíny sice jsou, ale z nepochopitelných důvodů je jim dobře ve skladech státních nemocnic, kde si je státní nemocnice syslí. Dle pana Hřiba bylo včera večer k dispozici přes třicet tisíc dávek vakcíny od Pfizeru, což mne, jako transplantovaného pacienta, čekajícího na vakcínu u státního IKEMu, vůbec netěší. Transplantovaní se podle vyjádření z IKEMu pilně očkují již od konce minulého roku, což ovšem znamená, že se to neskutečně vleče, protože ještě nejsou naočkovány ani kohorty 50+. Pan Hřib jasně naznačuje a fakty dokládá, že za to může jen a jen stát a jeho nejhlavnější očkovací koordinátor Babiš.







V Kadani by chtěl bydlet každý. Jak výše popsáno, chronicky nemocní pacienti byli z CRS na počátku března nemilosrdně vyhozeni, protože by nechroničtí pacienti mohli podvádět a simulovat chronické problémy, a získat tak možnost přednostního očkování, ovšem v Kadani odborníci z ANOsekty našli řešení. Za víkend naočkovali 4 100 odněkud se najednou zjevených čekatelů, prý celá akcička náramně dobře klapala, jen to trochu zkazil fakt, že většina dojatých a náhle naočkovaných lidí systém obešla a předřadila se před jiné poctivě zaregistrované zájemce.







Praktici se divili, že k tomu byly zneužity jejich slíbené vakcíny, které dle „anolípů“ praktici nečestně odmítli a které dle jejich ministra měly sloužit i pro chronicky nemocné pacienty, kteří nemohou být zaregistrováni v systému CRS. Následovala poté velká škála lží a přihlouplých vysvětlení od hejtmana a radního, oba dobře vyškoleni v oboru manipulací a populistických výkřiků, odkoukaných od jejich majitele agenta Bureše. Například o tom, že došlo k půlhodinovému výpadku v systému a ten umožnil naočkovat za tuto krátkou dobu 1 440 čestných lidí, kteří věděli, že se toto stane a dostavili se v hojném počtu na místo určení.







Nadějné kádry do rachoty aneb ministři schválili pracovní povinnost dětí a slíbili vakcínu. Vláda rozhodla a slíbila. Aby to nevypadalo tak nevábně, protože někteří to srovnávali s nuceným nasazením do práce za protektorátu, tak lišáci studovaní minimálně na Oxfordu to u střední zdravotnické školy v jednom nejmenovaném městě v „kraju razovitym“ pojali jako povinnou pětitýdenní praxi v nemocnicích.







Povinná práce dovedně skrytá za povinnou praxi je zcela zdarma, stát musí sanovat Agrofert a další oligarchy a na blbosti nemá přeci prostředky, student si ale za neexistující odměnu může donést jídlo z domova, za tutéž odměnu tam může dojet omezenou dopravou i z jiného okresu, za další neexistující odměnu si může zakoupit vhodný pracovně-povinný oděv a na slíbenou vakcínu může zapomenout, protože ještě není naočkovaný ani standardní zdravotnický personál.







P.S.: A to se ještě vůbec nezabývám situací z pozice nevidomého a doprovodu u osob ztp/p, které by dle některých zpráv měly býti naočkovány rovněž přednostně.