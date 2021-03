Co znamená globální Británie pro Francii?

19. 3. 2021

Po měsících odkladů britská vláda konečně publikovala dlouho očekávanou "Integrated Review", návrh pro globální Británii v akci. Takřka pět let poté, co Británie hlasovala pro opuštění EU, má dokument odpovědět na otázku: Co vlastně znamená globální Británie?, uvádí analýza Georginy Wrightové a Bruna Tertraise pro think tank Institut Montaigne.



Pro Paříž jsou důležité dvě věci: Široká konvergence perspektiv a pokračující silná spolupráce v zahraničněpolitických a bezpečnostních záležitostech. Chce se také ujistit, že mezinárodní ambice Británie nebudou uskutečňovány na úkor hlubší zahraničněpolitické spolupráce v rámci EU. Integrated Review ukazuje, že Británie sdílí velkou část mezinárodních názorů Francie. Ne že by to mělo být úplným překvapením: Obě země jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, jaderné mocnosti, spojenci v NATO, mají řadu zámořských území a významné možnosti nasadit vojenskou sílu v zahraničí. Británie chce stejně jako Francie být globálním a proaktivním aktérem ve světě a považuje se za garanta evropské bezpečnosti. Samozřejmě, že silný zájem Londýna ohledně zabezpečení kontinentální Evropy nepřekvapuje a víme, v jak velké míře události posledních několika let (Skripal, Navalnyj) dotlačily Británii k tvrdší linii vůči Moskvě. Přesto označení Ruska za "nejakutnější" hrozbu představuje střet s realitou pro ty Evropany, kteří věří, že bychom se měli méně starat o Moskvu než o Peking. Francie by měla vítat a dokonce být nadšena většinou geopolitických a s bezpečností spojených aspektů britské review. Francie a Británie se shodují na potřebě zvýšené přítomnosti v Asii i na silnějších vazbách s Afrikou. Obě země sdílejí širokou definici hrozeb, když Británie identifikuje "změnu klimatu a zachování biodiverzity jako britskou prioritu číslo jedna v příští dekádě". Zjevný zájem o Blízký východ nepřekvapí, ale zájem udržovat nejméně jedno bojové plavidlo v regionu je vítáno. Je zajímavé, že Francie byla zmíněna celkem 11 x, ve srovnání se 7 x zmíněným Německem - ačkoliv Británie dál považuje za nejstrategičtějšího spojence USA. Francie vždy ráda vidí, když její spojenci přebírají větší odpovědnost za obranu kontinentu, takže zřejmě přivítá tento příspěvek k celkové bezpečnosti Evropy. V Paříži nalezne Británie přátele - a Francie také získá dalšího šampióna větší transparence jaderných arzenálů. Celý text v angličtině: ZDE

