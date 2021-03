Koronavirus: Británie už naočkovala polovinu dospělého obyvatelstva

Průběžné zpravodajství:

21. 3. 2021





V sobotu 20.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších jen 5 443 nových denních nákaz. (O víkendech se řádně netestuje.) V ČR do 20.3. zemřelo 24 667 lidí, to je denní nárůst o 137 mrtvých. (MZČR to nezaznamenává, jako obvykle nenápadně přidává počty mrtvých do předchozích dní.) V ČR mrtví jaksi zmizí, už se o nich nemluví. Západní média jsou naopak plná individuálních případů úmrtí lidí a truchlení rodin po nich. V nemocnicích je 8 168 lidí. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 469 547 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .

Počet očkovaných v ČR je stále strašně malý. V sobotu 20.3. bylo v ČR očkováno jen 15 011 osob! Pro srovnání: V pátek bylo v Británii očkováno 711 156 lidí. Ukončeno bylo očkování jen u 1 882 osob! Celkem je vykázáno 1 330 675 očkovaných dávek.





- Počet pacientů na JIPkách ve Francii dosáhl nyní nejvyššího letošního počtu. V sobotu stoupl o 66 na 4353.





- Serum Institute v Indii odloží další vývoz vakcín, které vyrábí, do Brazílie, do Maroka a do Saúdské Arábie. Je to kvůli nárůstu nákaz v samotné Indii, která sama potřebuje vakcíny, a proto, že Serum Institute rozšiřuje kapacitu své výroby vakcín.- V Británii byla první dávkou vakcíny očkována už celá polovina dospělého obyvatelstva. V pátek proočkovala Británie 711 156 vakcín. Celkem bylo v Británii očkováno 26 853 407 lidí starších 18 let.