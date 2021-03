Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je nyní o 50 procent vyšší než v předindustriální éře

18. 3. 2021

Údaje získané z ledovcového jádra ukazují, že průměrná koncentrace CO2 v atmosféře v letech 1750 až 1800 činila zhruba 278 ppm. Od té doby množství oxidu uhličitého v atmosféře stoupá, což se projevuje v oteplování globálního klimatu.



Meziroční průměrná koncentrace CO2 stoupá každým rokem. To je způsobeno zejména spalováním fosilních paliv, k čemuž rovněž přispívá odlesňování. Objem lidmi způsobených emisí akceleruje. Lidstvu trvalo 200 let, než se emise do roku 1986 zvýšily o 25 procent. Do roku 2011 – o 25 let později – se množství emisí zvýšilo o 40 procent. Nyní o dekádu později jde o 50procentní nárůst.



V květnu minulého roku vědci na Mauna Loa zaznamenali koncentraci 417 ppm během několika dní. V letošním roce byla tato hodnota naměřena v průběhu několika dnů v únoru a na začátku března. Na jaře však obvykle nastává vzestupný trend a koncentrace CO2 v atmosféře budou nad touto hodnotou po dobu dalších tří nebo čtyř měsíců.



Očekává se tedy, že rok 2021 se stane prvním rokem v dějinách měření, kdy bude koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře vyšší o více než 50 procent oproti hodnotám z předindustriální éry – a to po dobu delší než je několik dnů.



V květnu by koncentrace CO2 měla vrcholit na 419,5 ppm. Na konci července by podle očekávání měla dočasně klesnout pod 417 ppm. Koncentrace CO2 by pak této hodnoty měla opět dosáhnout na konci roku. Letos by průměrné množství oxidu uhličitého v atmosféře mělo činit 416,3 ppm.





Celý článek v angličtině ZDE