Neskončit na huntě

18. 3. 2021 / Bohumír Tichánek





Zkusím nabídnout myšlenku k pouhému posouzení. Mnoho podniků v oboru služeb má ekonomické ztráty, případně už zcela skončily. Kde získávat prostředky na podporu podniků, aby přežily? Když mají nařízeno zastavit práci.

Odpověď. Brát tam, kde jsou peníze nepotřebné. Vesměs jsme příjemci peněz, které nemůžeme utratit obvyklým způsobem. Nechodíme do divadel, na koncerty a výstavy, do vináren a čajoven, bazénů a solárií, na fotbal. Nemůžeme snadno cestovat za poznáním či na dovolenou do ciziny. Jistou dobu vlastníme peníze, které na vyjmenované účely nepotřebujeme.

Pak někteří poplatníci, s příjmem nad několikanásobek minimální zaručené výplaty, by mohli být nyní o kousek víc zdaněni. Způsob života to lidem nezhorší. Neohrozí to jejich kulturní zájmy ani cestování, protože tohle je znemožněno koronavirem. Změna by zlepšila ekonomickou situaci českého státu, naši blízkou budoucnost. Zřejmě jen nepatrně, ale aspoň bychom chápali vážnost situace.

Před letošními sněmovními volbami asi vláda nebude promýšlet, jak snížit svou oblibu. Kde brát peníze pro podporu, když příležitostí k útratě máme nyní méně.