† KŘÍŽE ZA ZEMŘELÉ NA NÁMĚSTÍCH ČR. †





Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Jsme v hluboké krizi, “Best in covid” v Evropě. A Vláda zmařených životů na tom má velký podíl. Za epidemii koronaviru nemůže. Ale nese odpovědnost za svůj totální amatérismus. Za to, že naprosto ignoruje všechna vědecká data a nabízenou pomoc. Je to obrovská tragédie a celosvětová ostuda.



OTEVŘENÝ DOPIS PREMIÉROVI ANDREJI BABIŠOVI: Vláda zmařených životů už napáchala dost. Nechte pracovat ty, kterým osud České republiky není lhostejný. Do ulic teď jít nemůžeme, protože nechceme krizi prohlubovat tím, že se velké množství lidí vystaví zdravotnímu ohrožení. Proto jsem napsal otevřený dopis, který ve čtvrtek odneseme předsedovi Vlády zmařených životů Andreji Babišovi. Je napsaný od srdce, tak, jak to teď cítím. Pokud to cítíte podobně, prosím připojte pod dopis svůj podpis a sdílejte ho dál. Podepsat otevřený dopis Mám prostě pocit, že nás vláda odepsala a hledí si jen svých zájmů. Připojte se k dopisu svým podpisem a vzkažte tak Andreji Babišovi, že už toho zpackal dost. Je čas, aby ustoupil z cesty a nechal pracovat ty schopnější. Vláda zmařených životů rozkládá tuto zemi. Není její zásluha, že náš stát ještě drží pohromadě. Je to zásluha všech, kteří se v této těžké době chovají zodpovědně, aktivně pomáhají, pečují o druhé, riskují a obětují se v první linii.



Je to důležité, proto to sem napíši ještě jednou: Všechny zbytečně zmařené životy nás zavazují k tomu, abychom u voleb konečně vykročili ke změně. Jinak bude hůř. Zbývá 199 dní.



Děkujeme za vše, co pro demokracii děláte.



Za tým Milionu chvilek

Benjamin Roll