Za úspěchem britské a americké vakcinační kampaně je především efektivní vládní intervence, nikoliv kapitalismus

25. 3. 2021 / Daniel Veselý

Johnsonovo kontroverzní stanovisko, ať už bylo myšleno jakkoliv, ve skutečnosti odhaluje očividný rozpor mezi efektivitou vládních intervencí na jedné a volno-tržních mechanismů na druhé straně. Kdybychom vývoj očkovacích látek proti covidu-19 nechali pouze na libovůli volného trhu, patrně bychom se stále potáceli mezi striktními lockdowny a marně vyhlíželi světlo na konci tunelu. Ponechme však domněnky stranou a vycházejme ze strohých faktů.



Ve Velké Británii, kde bylo dosud alespoň první dávkou naočkováno více než 42 procent populace, se aplikují vakcíny od firem AstraZeneca, Pfizer/BionTech a Moderna. AstraZeneca na vývoji očkovací látky spolupracovala se špičkovými vědci z Oxfordské univerzity. Na webových stránkách britské vlády se dočteme, že v květnu loňského roku Downing Street na urychlený vývoj vakcíny přispěla další investicí ve výši 84 milionů liber.



„Tyto finanční prostředky podstatně urychlí naše úsilí, abychom dokázali demonstrovat účinnost vakcíny, která se tak k rizikové populaci dostane co nejdříve. Díky těmto prostředkům můžeme postupovat bezprecedentní rychlostí,“ poznamenává profesor Robin Shattock z Královské univerzity v Londýně. Jedná se však o zlomek veřejných financí, neboť Johnsonův kabinet na výrobu očkovacích látek, testů a léčebných metod přislíbil částku v úhrnné výši 388 milionů liber.



Za distribuci očkovacích látek ve Velké Británii zodpovídá ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb ve spolupráci s národním zdravotní službou (NHS), a to tak, aby byly zajištěny jejich dodávky do velké sítě očkovacích center, včetně nemocnic a lékáren, jak informuje Institute for Government.



Co se týče dalších vakcín, jež jsou ve Spojeném království používány, jejich vývoj byl v případě Moderny ze sta procent financován z veřejných prostředků a v případě Pfizer/BioNTech na něj německá vláda vynaložila 500 milionů dolarů. Big Pharma si tak letos přijde na desítky miliard dolarů, a to primárně díky penězům daňových poplatníků. Tučné sumy budou na konta farmaceutických koncernů přicházet i v dalších letech, protože očkování proti covidu-19 bude nutno provádět pravidelně. A některé z těchto společností už plánují navýšení cen za vakcíny, jež by však bez veřejných prostředků neexistovaly.



Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že neviditelná ruka trhu v britské očkovací kampani nehraje ani druhé housle, přestože britská i americká vláda musely rychle uzavřít kontrakty s farmaceutickými koncerny, aby se vakcíny vyráběly a poté distribuovaly ve velkém. Raději však nechci domýšlet, v jakém stavu by se Velká Británie – kde pandemie připravila o život 150 tisíc lidí (!) – nacházela, kdyby tamní vakcinační program podléhal neúprosné kapitalistické logice.



Ani americká vláda nenechala nic náhodě a výzkum vakcín, jejich výrobu a klinické testování podpořila miliardovými částkami. Bílý dům podle mínění vládního pověřence pro očkování Dr. Moncefa Slaouiho hrál ve vývoji a produkci vakcíny roli aktivního partnera farmaceutického průmyslu, a to od samého počátku. Ukazuje se, že Trumpova operace Warp Speed s desetimiliardovým rozpočtem, kdy vědecká sféra účinně spolupracovala s vládou, armádou a soukromým sektorem, byla veskrze úspěšným projektem, což v časopisu Science dokládá volič demokratů Dr. Slaoui.



Kdežto zádrhele Evropské unie při očkovacím úsilí lze vysvětlit důrazem na volnotržní mechanismy, fiskálním konzervativismem, sázkami na „špatné koně“ a opožděným a neohrabaným vyjednáváním s farmaceutickým průmyslem, jak na stránkách New York Times analyzují reportéři listu Matt Apuzzo, Selam Gebrekidan a Monika Pronczuk. Jinými slovy: Evropská unie za Velkou Británií a Spojenými státy při očkování svého obyvatelstva pokulhává z neopominutelné části proto, že zůstala věrna neoliberálním principům a doktríně úsporných opatření.

Premiér Johnson má ovšem pravdu, když vyzvedává „hamižnost“ coby jeden z pilířů britského očkovacího programu. Hromadění vakcín zeměmi globálního Severu ústy šéfa Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse ústí v groteskní vakcinační nerovnost, která roste každým dnem. A tato chamtivost, jak známo, se nakonec může vymstít nám všem.