Vakcíny omezují šíření koronaviru asi o 50 procent

28. 3. 2021

- Je nutné, aby celý svět, nikoliv jen Británie, sledoval vznikání nových variant, řekl profesor Mark Woolhouse uprostřed obav, že vakcíny budou muset být upraveny, aby zvládly i nové varianty. Vědci doufají, že v důsledku očkování se společnosti dostanou přes "hranici stádní imunity", takže vznikající ohniska nákazty budou menší a zvládnutelnější. Avšak budeme muset být vůči tomuto viru ostražití "po dlouhá léta", varoval. Testování, trasování a zejména karanténu "budou důležité po celou budoucnost". Případné další celospolečenské lockdowny by měly být považovány za selhání státní zdravotní politiky.- Británie začne v dubnu používat třetí vakcínu, od firmy Moderna, kromě vakcín Pfizer a AstraZeneca. Moderna má účinnost 94 procent a Britáínie objednala 17 milionů dávek. Vakcíny začnou přicházet do země v dubnu. Všichni lidé nad padesát budou v Británii očkováni do 15. dubna a ostatní dospělí do konce července.- Německo musí potlačit virus teď, anebo riskovat, že se vymkne kontrole, řekla vrchní poradkyně Angely Merkelové. Německo je silně znepokojeno, že při silném šíření viru mohou vzniknou nezvládnutelné nové varianty.- Počet hospitalizací na Ukrajině dosáhl rekordní výšky. Za poslední den bylo na Ukrajině hospitalizováno 5052 lidí.- Více než půl milionu Australanlů bylo nyní očkováno.- V Británii dostalo už druhou dávku vakcíny více než 2,5 milionu lidí. Více než třetina očkovaných minulý týden dostávala druhou dávku.- Mexiko zvýšilo počet mrtvých na koronavirus o 60 procent na 321 000. Mexiko skoro netestuje a protože byly zahlceny nemocnice, mnoho lidí zemřelo doma bez testu. Mexiko nyní vypočítalo počet mrtvých, kteří zemřeli nad běžný průměr a zanalyzovalo úmrtní listy.- Britský odborový svaz TUC je vážně znepokojen, že se miliony zaměstnanců mají vrátit do práce do nebezpečných pracovních prostor, kde nebylo provedeno řádné zhodnocení rizika nákazy covidem-19. Téměř polovina britských zaměstnanců se má vrátit do pracovních prostor, kde nebylo provedeno toto hodnocení rizika nákazy a na místě platí jen zastaraná a neúčinná opatření. ZDE