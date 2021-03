Velitelé brazilské armády, námořnictva a letectva rezignovali na protest proti Bolsonarovu zákulisnímu pokusu o puč

31. 3. 2021 / Fabiano Golgo





Brazilský křesťanský fundamentalistický krajně pravicový populistický prezident Jair Bolsonaro v pondělí večer nečekaně propustil ministra obrany generála Fernanda Azeveda. Když vyšlo najevo, že důvodem bylo, že ministr odmítl pokračovat v Bolsonarových plánech puče, velitelé všech vojenských sil symbolicky rezignovali a prohlásili, že prezident není vlastníkem těchto sil.





Generál Azevedo prohlásil, že ho prezident požádal, aby se připravil na stav nouze, kdy bude v celé zemi násilně zrušen koronavirový lockdown a armáda „zajistí, aby nebyl žádný odpor“. Rovněž Bolsonaro chtěl, aby byli soudci Nejvyššího soudu byli dočasně „umístěni do karantény“. Generál Azevedo vydal prohlášení, že bojoval za zachování nezávislosti vojenských sil na státu a že odmítl, aby se staly nástrojem jakékoli vlády.



Zástupce generála Azeveda také novinářům řekl, že Bolsonaro chtěl před několika týdny, kdy Nejvyšší soud vrátil bývalému prezidentu Lulovi jeho politická práva, což mu umožní v říjnu 2022 kandidovat proti Bolsonarovi, aby ministr obrany veřejně prohlásil, že pokud se Lula stane kandidátem, bude muset převzít moc v zemi armáda.



Na videokonferenci s generálem Edsonem Lealem Pujolem (nejvyšším velitelem armády), Ilquesem Barbosou (nejvyšším velitelem námořnictva) a Antôniem Carlosem Bermudezem (nejvyšším velitelem vzdušných sil) bylo oznámeno, že tito armádní činitelé rezignují, aby dali příklad ostatním složkám armády, které jsou rozhádány a počítají se silnou podporou pro vojenský puč, ale většinou v nižších hodnostech, ne v řadách poručíků, plukovníků a generálů.



Bolsonaro se údajně se cítí posílen tím, že světoví politikové nejsou schopni jakkoliv zasáhnout proti vojenskému puči v Myanmaru, což je prý známkou toho, že chaos způsobený pandemií zanechává demokratické země bezmocné.



V brazilské armádě dochází k intenzivnímu pohybu v zákulisí. 26 tisícům příslušníků armády ve struktuře 134 tisíc státních zaměstnanců federální vlády byly zčtyřnásobeny jejich platy. Bolsonarův odchod by znamenal ostrý pokles jejich příjmů a návrat k hubeným platům nižších vojenských hodností. Pouze nejvyšší hodnosti mají dobrý příjem a také mají problém s kapitánem ve funkci prezidenta, který se pokouší svrhnout generály.



V úterý se konaly už za úsvitu desítky schůzek vrcholných politiků, členů Nejvyššího soudu, bankéřů a podnikatelů s nejvyššími činiteli armády, aby se zajistilo, že prezidentovy už neskrývané pokusy o převrat se neuskuteční.



Bolsonaro vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že stav nouze není puč a že bude mít ve vládě pouze a výlučně ministry, kteří chápou, že je on sám náčelníkem, požehnaným lidem, a buď se mu ministři podřídí, nebo budou muset odejít. Bolsonaro oznámil, že propouští šest ministrů - mezi nimi minsitry pro zahraniční vztahy, spravedlnost, bezpečnost, institucionální vztahy a generálního prokurátora. V překlepu, který zůstal na jeho oficiálním webu po dobu 2 hodin, bylo jeho jméno napsáno jako Bolsonero.

