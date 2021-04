"Umíráme jako mouchy!" Maďarská romská komunita zoufale prosí o pomoc proti covidu

2. 4. 2021

"Naši lidé umírají jak mouchy," řekl Aladar Horváth, aktivista bojující za práva Romů, který často cestuje celou romskou komunitou.Když se ho novináři zeptali, aby popsal celkovou situaci, rozplakal se a uvedl, že se dověděl před hodinou, že jeho pětatřicetiletý synovec právě zemřel na covid.Romka, Zsanett Bito-Balogh, porovnala epidemii v jejím městě Naguykallo ve východním Maďarsku s výbuchem."Je to, jako kdyby vybuchla bomba," řekla."Nakažené jsou všechny rodiny. Lidi, které jeden týden vidíte, jak jedou kolem vás na kole, jsou druhý týden v nemocnici a třetí týden objednáváte květiny na jejich pohřeb."Bito-Baloghová, která se z covidu-19 uzdravila dvakrát, uvádí, že v jednu dobu měla v nemocnici DVANÁCT členů své rodiny. Informovala, že za poslední měsíc na covid zemřeli dva její strýcové a její babička a soused přišel během pár týdnů o oba rodiče, o bratrance a o strýce.Bito-Baloghová řekla, že se teď snaží rychle zorganizovat očkovací místa. Romští předáci naléhají na vládu, aby jednala efektivněji a začala řešit to, co Horváth charakterizuje jako humanitární krizi.Proti covidu bylo v Maďarsku očkováno jen 9 procent Romů. V Maďarsku proti covidu očkují obvodní lékaři, ale v oblastech s romským obyvatelstvem jsou většinou ordinace obvodních lékařů nefunkční.V současnosti má Maďarsko nejvyšší úmrtnost na covid per capita.Podrobnosti v angličtině ZDE